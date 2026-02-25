Đà Nẵng duyệt giá đất dự án Làng Vân hơn 15 triệu đồng mỗi m2

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt giá đất tại dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, với giá cao nhất 15,4 triệu đồng mỗi m2.

Theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, giá đất được xác định tại thời điểm 12/6/2025, căn cứ theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt trước đó.

Cụ thể, đất ở đô thị tại dự án có diện tích hơn 806.854 m2, được xác định giá 15,4 triệu đồng mỗi m2. Đất xây dựng công trình sự nghiệp rộng 95.245 m2, giá hơn 5 triệu đồng mỗi m2.

Đất thương mại và dịch vụ du lịch có diện tích 305.398 m2, giá 7,1 triệu đồng mỗi m2. Ngoài ra, đất công trình dịch vụ du lịch khác rộng hơn 1,3 triệu m2, được phê duyệt giá 1,15 triệu đồng mỗi m2. Mức giá đất nêu trên là cơ sở để xác định nghĩa vụ tài chính của dự án.

Một góc khu vực chuẩn bị làm dự án nghỉ dưỡng Làng Vân. Ảnh: Tổng cục du lịch

Thành phố giao Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế để làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng sẽ thông báo tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với Công ty Cổ phần Vinpearl, đơn vị thực hiện dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Dự án Khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp Làng Vân có quy mô hơn 512 ha, do Tập đoàn Vingroup đầu tư với tổng vốn hơn 44.000 tỷ đồng. Trước đó, ngày 20/11/2024, dự án được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. TP Đà Nẵng cũng điều chỉnh quy hoạch, giảm diện tích từ hơn 1.067 ha xuống còn hơn 512 ha.

Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, dự kiến hoàn thiện và đưa vào vận hành các hạng mục đầu tiên từ năm 2027. Lãnh đạo địa phương kỳ vọng dự án sẽ tạo thêm động lực cho phát triển du lịch, dịch vụ và đô thị khu vực Tây Bắc, đồng thời góp phần khai thác tiềm năng kinh tế vùng, mở rộng các hoạt động nghỉ dưỡng, thương mại và logistics.

Sau sáp nhập, thị trường bất động sản Đà Nẵng được đánh giá bước vào giai đoạn mở rộng không gian phát triển khi quỹ đất, đường bờ biển và dư địa đô thị tăng đáng kể. Việc kết nối hạ tầng giữa Đà Nẵng và khu vực Quảng Nam cũ giúp hình thành trục phát triển liên hoàn từ trung tâm đến phía Nam, tạo động lực cho các dự án đô thị quy mô lớn, bất động sản nghỉ dưỡng và khu công nghiệp.

Phương Uyên