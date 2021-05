Đà Nẵng dừng hoạt động chợ liên quan đến Covid-19

Chợ Phước Mỹ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), nơi ca mắc Covid-19 từng đến mua đồ, phải tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 5/5 cho đến khi có thông báo mới.

Ngoài việc đóng cửa chợ, UBND quận Sơn Trà yêu cầu tất cả tiểu thương lấy mẫu xét nghiệm vào 8h ngày 5/5. Quá trình lấy mẫu, chính quyền sẽ cử lực lượng bảo đảm trật tự, giữ khoảng cách, sát khuẩn tay và yêu cầu tiểu thương đeo khẩu trang. Sau đó tiểu thương tự cách ly tại nhà cho đến khi có kết quả (dự kiến một ngày).

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cũng sẽ khử khuẩn chợ Phước Mỹ để đảm bảo quy trình phòng chống dịch. Các phòng Kinh tế, Y tế được giao kiểm tra, theo dõi việc tạm dừng hoạt động và lấy mẫu tại chợ.

Ngay sau khi Đà Nẵng thông báo nữ nhân viên massage có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV, chiều 4/5, quán Trà sữa Thính (đối diện khách sạn Phú An, đường 2/9, quận Hải Châu) đã chủ động đóng cửa. Đây là địa điểm nữ nhân viên massage ghé đến dùng đồ uống cùng một người bạn, lúc 19h ngày 30/4. Quán trà sữa cũng chủ động thuê người phun khử khuẩn, sau đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) đã đến phun khử khuẩn một lần nữa.

Đại diện Công ty TNHH VietArt Food & Beverage (chủ đầu tư Trà sữa Thính), cho biết đã thông báo cho toàn bộ nhân viên tự cách ly ở nhà, liên hệ với các cơ quan y tế để khai báo y tế. Danh sách nhân viên đã được cung cấp cho CDC Đà Nẵng.

Quán trà sữa Thính chủ động thuê người phun khử khuẩn và đóng cửa, chiều 4/5. Ảnh: Trung Ba.

Trong ngày 3/5, nhà hàng For You biển và Biển Lớn (cùng nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà) đã chủ động tạm dừng hoạt động. Các nhân viên cũng được nhà hàng liên hệ để làm xét nghiệm và "chờ kết quả âm tính lần 3 hoặc tuyệt đối an toàn mới mở cửa trở lại".

Nhà hàng For You biển và Biển Lớn là hai địa điểm nhóm chuyên gia Trung Quốc dương tính với nCoV từng ghé đến dùng bữa lần lượt vào 18h30 ngày 27/4 và 12h30 ngày 28/4. Hôm qua, hai nhà hàng này đã được Trung tâm Y tế quận Sơn Trà phun khử khuẩn.

Ông Huỳnh Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà, cho biết những địa điểm người mắc Covid-19 từng đến sẽ được yêu cầu tạm dừng đóng cửa trong thời gian khử khuẩn, đưa các F1 đi cách ly và chờ kết quả xét nghiệm. "Việc các nhà hàng chủ động đóng cửa, xét nghiệm cho toàn bộ nhân viên và yêu cầu tự cách ly tại nhà là sự chủ động và ý thức rất lớn trong việc chung tay cùng thành phố phòng, chống dịch", ông Hùng nói.

Từ 0h ngày 4/5, Đà Nẵng yêu cầu dừng các hoạt động không thiết yếu, trong đó có dịch vụ hát karaoke, vũ trường, quán bar. Do đó, những địa điểm mà nhóm chuyên gia Trung Quốc cũng như ca 2982 (nhân viên bán vé massage của khách sạn Phú An), từng ghé đến đã đóng cửa.

Đà Nẵng ghi nhận 2 ca dương tính nCoV trong 2 ngày qua, đều là nhân viên của khách sạn Phú An. Ngoài ca 2982, người còn lại là nữ nhân viên massage, 25 tuổi, quê Hậu Giang. Khách sạn này đã được phong tỏa làm nơi cách ly cho 16 F1 là nhân viên khách sạn.

Nguyễn Đông