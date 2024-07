Đà Nẵng dự kiến mua thêm robot chữa cháy

Thành phố dự kiến chi 70 tỷ đồng đầu tư thêm 17 phương tiện chữa cháy, cứu nạn cho các tòa nhà cao tầng, chung cư, trong đó có một robot.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký tờ trình gửi HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp ngày 29-30/7 về chủ trương đầu tư dự án nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ nhà cao tầng trên địa bàn.

Dự án có tổng kinh phí 70 tỷ đồng với các hạng mục đầu tư gồm: 9 xe tiếp nước phòng cháy chữa cháy, 7 xe chở phương tiện (trang bị cho Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và 7 quận, huyện), 5 bộ thiết bị cứu nạn trong không gian hạn chế như ròng rọc cứu hộ, dây... và một robot chữa cháy.

Robot TAF35 tại Đà Nẵng tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia ngày 29/3/2024. Ảnh: Nguyễn Đông

Nếu được thông qua, Đà Nẵng sẽ có robot chữa cháy thứ hai. Trước đó đầu năm 2023, Bộ Công an đã cấp cho Công an TP Đà Nẵng một robot chữa cháy do công ty của Đức chế tạo, có khả năng phun nước xa 80 m, tốc độ phun đạt 4.700 lít nước/phút và có thể điều khiển từ xa trong vòng bán kính 300 m.

Theo UBND TP Đà Nẵng, hiện nay địa bàn có hơn 200 công trình từ 10 tầng trở lên, tập trung vào các loại hình nhà ở căn hộ, văn phòng, khách sạn, chung cư. Trong đó, Trung tâm hành chính thành phố 34 tầng, cao 167 m; nhiều tổ hợp khách sạn cao từ 155 đến 167 m.

Những công trình cao tầng thường xuyên tập trung đông người, có nguy cơ cháy, nổ cao. Việc cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn, phức tạp nên nếu xảy ra cháy, nổ sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về tính mạng, tài sản. Trong khi đó việc đảm bảo phòng cháy, chữa cháy với chung cư, nhà cao tầng còn nhiều tồn tại.

UBND TP Đà Nẵng cho rằng việc đầu tư phương tiện, trang thiết bị nâng cao năng lực về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng thực thi nhiệm vụ là rất cần thiết, nhất là tại các công trình cao tầng và trong khu vực nguy hiểm con người không thể tiếp cận.

Công an TP Đà Nẵng sẽ là chủ đầu tư dự án. Việc đầu tư dự kiến trong năm 2025-2026, khi được cân đối bố trí kế hoạch vốn.

Nguyễn Đông