Đà Nẵng dự kiến giảm 9 phường

Theo phương án trình Bộ Nội vụ, hai năm tới TP Đà Nẵng dự kiến sáp nhập, giảm từ 45 xuống còn 36 phường, sắp xếp lại nhân sự ở 9 phường mới.

UBND TP Đà Nẵng vừa trình Bộ Nội vụ phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Hiện Đà Nẵng có 45 phường thuộc 6 quận và 11 xã thuộc 2 huyện, sau sắp xếp sẽ còn 36 phường và 11 xã.

Dự kiến tại quận Hải Châu, phường Hải Châu 1 và Hải Châu 2 được sáp nhập, lấy tên là phường Hải Châu 1; nhập Phước Ninh, Nam Dương và Bình Hiên thành phường Nam Bình Phước hoặc Nam Phước; nhập Bình Thuận với Hòa Thuận Đông thành phường Hòa Bình.

Tại quận Thanh Khê, phường Tam Thuận nhập với Xuân Hà thành Hà Tam Xuân; Thạc Gián nhập với Vĩnh Trung thành phường Thạc Gián; Tân Chính nhập với Chính Gián thành phường Tân Chính Gián; Thanh Khê Đông nhập với Hòa Khê thành phường Thanh Hòa.

Quận Sơn Trà có hai phường An Hải Đông và An Hải Tây được sáp nhập, dự kiến lấy tên gọi mới là An Hải Nam. Các quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và Liên Chiểu không có phường nào sáp nhập do nhiều phường diện tích lớn, dân đông.

Khu vực các phường sáp nhập chủ yếu nằm hai bên sông Hàn và khu đô thị cũ. Ảnh: Nguyễn Đông

Thành phố dự kiến nhập một phần diện tích và dân số của quận Liên Chiểu vào quận Thanh Khê; nhập một phần diện tích và dân số phường Thuận Phước vào phường Thanh Bình (quận Hải Châu) và một phần diện tích phường Thọ Quang vào Mân Thái (quận Sơn Trà).

Trao đổi với VnExpress chiều 12/3, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, cho biết sau khi Bộ Nội vụ thẩm định xong, phương án sẽ được trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiện tên gọi các phường mới là tạm thời. Sau khi Bộ Nội vụ "chốt" phương án, thành phố sẽ lấy ý kiến người dân và trình HĐND thành phố về tên gọi cụ thể của phường mới.

Khi lên phương án sáp nhập phường, thành phố cũng đã tính toán việc tinh giản biên chế. Hiện các quận đã lên phương án sắp xếp nhân sự cho phường mới. "Thành phố đang xây dựng nghị quyết để trình HĐND thông qua chính sách đối với những người trong diện tinh giản. Việc này phải làm đồng bộ chứ không phải chỉ đơn thuần là sáp nhập các phường", ông Đồng nói. Số biên chế tinh giản chưa được thống kê cụ thể.

Ông Đặng Công Ngữ, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cho biết việc sáp nhập các đơn vị hành chính ở Đà Nẵng là cần thiết và đúng đắn vì hiện nay trình độ, khoa học công nghệ đã phát triển, việc quản lý xã hội, quản lý dân cư đã có các công cụ, phương tiện hỗ trợ rất nhiều.

"Sáp nhập bộ máy là cách cắt giảm biên chế hiệu quả nhất", ông Ngữ nói, thêm rằng đây là cơ hội để giữ lại những công chức, lãnh đạo làm việc hiệu quả, tránh một việc hai ba người làm rất chồng chéo và làm phức tạp các mối quan hệ. Có thể việc sắp xếp nhân sự sau sáp nhập sẽ "đau", nhưng mang lại nhiều lợi ích.

Về tên gọi các phường mới, ông Ngữ cho rằng chắc chắn chính quyền và các cơ quan tham mưu của thành phố đã tính toán và lắng nghe dư luận, nhưng "nên ưu tiên những tên gọi cũ, gắn với văn hóa, lịch sử của địa phương, hạn chế lấy tên gọi mới vì sẽ vô tình làm mất gốc tích của làng, xã, phường".

Nguyễn Đông