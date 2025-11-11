Da Nang Downtown kỳ vọng trở thành Marina Bay Sands phiên bản Việt

Tổ hợp Da Nang Downtown gần 80.000 tỷ đồng do Sun Group đầu tư bên sông Hàn được kỳ vọng tạo nên dấu ấn như Marina Bay Sands của Singapore.

Marina Bay Sands vận hành năm 2010, là một trong những biểu tượng toàn cầu của Singapore, giúp nâng tầm hình ảnh và thu hút khách quốc tế. Với quy mô 15,5 ha, công trình gồm 3 tòa tháp khách sạn, một bể bơi vô cực hình chiếc thuyền nằm trên đỉnh tòa nhà, cùng một bảo tàng mang dáng dấp hoa sen đang nở và sòng bạc hiện đại. Bên cạnh vai trò điểm đến giải trí, tổ hợp này được ví như "gà đẻ trứng vàng" khi đóng góp tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế.

Tọa lạc bên bờ vịnh Marina, Marina Bay Sands là tổ hợp giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp châu Á. Ảnh: iStock

Theo Tập đoàn Las Vegas Sands - đơn vị quản lý Marina Bay Sands, từ khi ra mắt đến nay, tổ hợp này đã đón hơn 500 triệu lượt khách; riêng năm 2024 ghi nhận hơn 38 triệu lượt. Hoạt động kinh doanh tại Singapore, trong đó Marina Bay Sands là dự án chủ lực, mang về hơn 2 tỷ USD lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) cho tập đoàn.

Dự án với tổng vốn đầu tư ban đầu 5,6 tỷ USD này cũng tạo ra hàng chục nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp. Thành công của Marina Bay Sand được cho là đến từ mô hình "all-in-one" - tích hợp mọi trải nghiệm từ nghỉ dưỡng, mua sắm, ẩm thực đến hội nghị và giải trí trong một quần thể.

Tại Việt Nam, Đà Nẵng được xem là địa phương có tiềm năng hiện thực hóa mô hình tương tự. Tháng 8, siêu dự án Da Nang Downtown do Tập đoàn Sun Group đầu tư, khởi công tại vị trí trung tâm bên bờ sông Hàn với quy mô 76,92 ha, tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng.

Phối cảnh minh họa quần thể Da Nang Downtown. Ảnh: Sun Group

Công trình được quy hoạch theo mô hình "thành phố thu nhỏ", tích hợp nhiều hạng mục: công viên văn hóa - giải trí, phố thương mại ven sông, nhà hát 4.000 chỗ, các khu căn hộ, khách sạn 5 sao và một tòa tháp biểu tượng cao 408 m. Tòa tháp này lấy cảm hứng từ tà áo dài Việt Nam, thể hiện khát vọng vươn mình của Đà Nẵng, dự kiến là tòa nhà cao nhất miền Trung khi hoàn thành. Bên trong sẽ là tổ hợp khách sạn, trung tâm hội nghị, đài quan sát, nhà hàng, quán bar, khu mua sắm... mô phỏng mô hình "all-in-one" mà Marina Bay Sands từng tạo dựng thành công.

Để đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế, chủ đầu tư hợp tác với ba đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới: Kohn Pedersen Fox (KPF, Mỹ) phụ trách quy hoạch tổng thể, EDSA (Mỹ) thiết kế cảnh quan và ECA2 (Pháp) phụ trách các chương trình nghệ thuật trình diễn. Mục tiêu là hình thành không gian công cộng thân thiện người đi bộ, nhiều mảng xanh, quảng trường lễ hội và các chương trình trình diễn đa giác quan bên sông Hàn.

Đà Nẵng sẽ xuất hiện tòa nhà cao 69 tầng với thiết kế lấy cảm hứng từ tà áo dài truyền thống. Ảnh: Sun Group

Các chuyên gia đánh giá cao tiềm năng của dự án trong việc thúc đẩy du lịch địa phương. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho rằng, tổ hợp này sẽ là động lực giúp thành phố hoàn thành mục tiêu đón 30 triệu khách du lịch. Da Nang Downtown cũng góp phần hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu về dịch vụ vui chơi giải trí về đêm cho thành phố, đồng thời, tạo thêm việc làm trong hệ sinh thái dịch vụ - thương mại địa phương.

"Dự án không chỉ là biểu tượng mới của Đà Nẵng mà còn thúc đẩy kinh tế địa phương và cộng đồng dân cư khi tạo ra sản phẩm mới, hệ thống sinh thái dịch vụ điểm đến xung quanh, tạo thu nhập, công việc và sức mua mới", ông Cao Trí Dũng nói.

Song Anh