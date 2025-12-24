Đà Nẵng đổi tên sân vận động Hòa Xuân thành Chi Lăng

Việc đổi tên sân Hòa Xuân thành Chi Lăng đánh dấu sự kế thừa biểu tượng thể thao lịch sử, lưu giữ ký ức bóng đá và không gian văn hóa gắn bó với người dân Đà Nẵng.

Ngày 24/12, HĐND TP Đà Nẵng thông qua Nghị quyết về việc đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn. Theo đó, sân bóng đá 20.000 chỗ thuộc Khu liên hợp Thể dục Thể thao Hòa Xuân, phường Hòa Xuân, lâu nay được gọi là sân Hòa Xuân, mang tên chính thức là sân vận động Chi Lăng.

Sân vận động Hòa Xuân đưa vào sử dụng năm 2016, có diện tích hơn 66.500 m², sức chứa 20.000 chỗ. Sân có 4 khán đài, trong đó khán đài chính cao 2 tầng, được trang bị mái che; các khán đài còn lại thấp hơn. Phía dưới khán đài có các phòng chức năng, khu giải khát, nhà vệ sinh.

Sân vận động Hòa Xuân đã được đổi tên thành Chi Lăng. Ảnh: Nguyễn Đông

Sân vận động Hòa Xuân hiện là sân nhà của CLB Đà Nẵng. Đây cũng là sân vận động lớn nhất Việt Nam được xây dựng chuyên biệt cho bóng đá. Việc đặt tên Chi Lăng cho sân Hòa Xuân được xem là cách kế thừa giá trị lịch sử, văn hóa của một biểu tượng thể thao gắn bó lâu đời với người dân Đà Nẵng.

Tháng 6/2024, thành phố phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp mặt sân và khuôn viên với tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng. Mặt sân hiện hữu được bóc dỡ, thi công mới bằng lớp cát trồng cỏ dày 20 cm, trồng thảm cỏ tự nhiên đạt tiêu chuẩn tương đương nhiều sân vận động quốc gia trên thế giới.

Tên gọi Chi Lăng gắn với sân vận động đa chức năng nằm ở phường Hải Châu, trung tâm TP Đà Nẵng, từng là "thánh địa" của CLB Đà Nẵng với sức chứa khoảng 28.000 chỗ ngồi. Trong nhiều năm, sân Chi Lăng không chỉ phục vụ thể thao, mà còn là không gian văn hóa quen thuộc của người dân thành phố.

Năm 2010, khu đất sân Chi Lăng được giao cho Tập đoàn Thiên Thanh để triển khai dự án thương mại - dịch vụ với giá 1.400 tỷ đồng. Sau khi ông Phạm Công Danh, Chủ tịch tập đoàn, bị bắt năm 2014, khu đất liên quan vụ án lớn và bị bỏ hoang nhiều năm, trở thành một trong những trường hợp lãng phí "đất vàng".

Mới đây, Cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng cho biết toàn bộ sân Chi Lăng được đưa ra bán đấu giá theo hình thức bán nguyên khối để thi hành án giai đoạn 1.

Nguyễn Đông