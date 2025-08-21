Đà Nẵng định giá lại đất dự án The Monarchy của đại gia Trung 'lửa'

Khu chung cư với hai block cao từ 18-30 tầng, gần sông Hàn, được định giá đất để làm cơ sở xử lý nghĩa vụ tài chính và các pháp lý tồn đọng.

Ngày 20/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng phát thông báo mời các đơn vị tham gia gói thầu tư vấn xác định giá khu đất thực hiện dự án Khu phức hợp The Monarchy, thuộc phường An Hải.

Gói thầu này có giá trị trên 199 triệu đồng và được thực hiện trong 30 ngày theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Nội dung gói thầu bao gồm việc xác định giá đất tại hai thời điểm 2016 và 2017, nhằm làm cơ sở tính toán nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc điều chỉnh quy hoạch.

Dự án The Monarchy nằm ở khu vực trung tâm, gần sông Hàn, nơi đang có nhiều dự án bất động sản khá sôi động. Ảnh: Nguyễn Đông

The Monarchy do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư, nằm trên khu đất rộng gần 9.000 m² với bốn mặt tiền bằng các đường Trần Hưng Đạo, An Trung 2, An Trung 3 và Trần Quang Diệu. Dự án bao gồm Block A cao 18 tầng với diện tích 1.842 m², vốn đầu tư 130 tỷ đồng, hoàn thành năm 2016, và Block B cao từ 25 đến 30 tầng với diện tích 8.967 m², vốn đầu tư 1.038 tỷ đồng, đã bàn giao từ năm 2020 đến nay, tổng cộng có hơn 900 căn hộ.

Với vị trí đắc địa giữa trung tâm thành phố, nằm giữa cầu Rồng và cầu quay sông Hàn, The Monarchy đã từng được đánh giá là có tiềm năng lớn trên thị trường bất động sản Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi chủ đầu tư bán và bàn giao căn hộ cho khách hàng, các thủ tục nghiệm thu và pháp lý vẫn chưa hoàn tất.

Sau những lùm xùm, UBND quận Sơn Trà đã cho phép cư dân vào ở và đăng ký bình thường để quản lý, nhưng vẫn chưa hoàn thiện pháp lý để bàn giao sổ hồng do chưa xác định được giá đất để thực hiện nghĩa vụ thuế. Giá bán căn hộ hiện tại theo giá thị trường ước tính khoảng hơn 40 triệu đồng một m².

Dự án này liên quan đến ông Nguyễn Quang Trung, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, hay còn gọi là Trung "lửa". Ông đã hai lần ra tòa vì sai phạm trong quản lý và sử dụng đất công.

Bắt đầu từ đội trưởng xây dựng, ông Trung đã lên vị trí tổng giám đốc và hiện là chủ tịch HĐQT hai công ty khác, đồng thời đầu tư vào nhiều bất động sản cao cấp và được biết đến là đại gia trong lĩnh vực này.

Cuối năm 2021, Thanh tra thành phố phát hiện Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng vi phạm quy định đấu thầu và xác định giá trị căn hộ. Tháng 1/2024, ông bị tuyên án 8 năm tù vì vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước.

Năm 2012, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra sai phạm trong việc giao đất cho dự án chung cư Monarchy, yêu cầu công ty nộp bổ sung 112 tỷ đồng.

Nguyễn Đông