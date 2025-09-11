Đà Nẵng định giá đất một phần dự án Cocobay

Thành phố muốn định giá đất phân khu số 2 của dự án Khu nghỉ dưỡng và Nhà ở cao cấp The Empire nhằm xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh.

Ngày 11/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết đã thông báo mời các đơn vị tham gia gói thầu tư vấn xác định giá đất với Phân khu số 2 - khu phía Đông đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, thuộc dự án Khu nghỉ dưỡng và Nhà ở cao cấp The Empire (tên thương mại Cocobay).

Mục đích của gói thầu là xác định giá đất vào tháng 5/2009, dựa trên quy hoạch mà UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt vào tháng 10/2011. Việc này giúp làm rõ nghĩa vụ tài chính có thể phát sinh liên quan đến dự án. Xác định giá đất chính xác và công bằng là bước quan trọng để đánh giá lại giá trị đất ở khu vực Cocobay, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thu hồi nghĩa vụ tài chính.

Một góc dự án Cocobay, tháng 3/2024. Ảnh: Nguyễn Đông

Gói thầu có giá trị 369 triệu đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và các chi phí liên quan. Thời gian thực hiện 30 ngày, theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Để đảm bảo tính minh bạch, thông tin giá dự thầu sẽ được bảo mật và các hồ sơ phải được dán kín, đóng dấu niêm phong, ghi rõ tên gói thầu cùng thư chào giá.

Dự án Cocobay khởi công năm 2014 với đầu tư 5 tỷ USD, nhằm xây dựng khu du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn tại Đà Nẵng. Với diện tích 51 ha, được chia thành hai phân khu chính. Phân khu 1 khoảng 30 ha nằm ở phía Tây đường Trường Sa, trong khi phân khu 2 khoảng 21 ha nằm ở phía Đông đường Trường Sa.

Dự án nằm trên tuyến đường ven biển nối trung tâm Đà Nẵng và phố cổ Hội An, với tổng 10.000 phòng khách sạn, chủ yếu là condotel 3-5 sao, được giới thiệu có hàng trăm tiện ích như câu lạc bộ bãi biển, rạp chiếu phim, nhà hàng 5.000 chỗ, sân khấu lớn và phố đi bộ dài nhất Việt Nam.

Tuy nhiên, từ năm 2019, dự án gặp khó khăn tài chính, chỉ đưa vào vận hành 3.000 phòng, còn lại hàng nghìn căn hộ chưa hoàn thiện. Khó khăn về dòng tiền khiến chủ đầu tư không thể chi trả lợi nhuận cam kết cho khách hàng, dẫn đến việc dự án đình trệ. Chính quyền TP Đà Nẵng đã cho phép chuyển đổi gần 2.000 căn condotel thành chung cư, nhưng tiến độ xây dựng vẫn dừng lại.

Đến tháng 3/2024, chủ đầu tư thông báo tái cơ cấu và dự kiến tái khởi động dự án vào quý II/2024, với căn hộ tại tòa nhà Cổ Cò 4 hoàn thành vào quý III/2025. Tuy nhiên, hiện tại, tổng thể dự án vẫn trong tình trạng hoang tàn, với nhiều công trình dang dở và xuống cấp.

Nguyễn Đông