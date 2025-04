Đà Nẵng đấu giá lại 10 xe công, giá khởi điểm từ 14 triệu đồng

Trong danh sách đấu giá, xe hết niên hạn sử dụng giá từ 14 triệu đồng, xe nhiều tiền nhất là Mercedes-Benz E300 khởi điểm hơn 470 triệu đồng.

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt quyết định đấu giá lại 10 xe công dôi dư. Số xe này từng đấu giá trong đợt 39 xe công thu hồi từ tháng 4/2021, song không có khách hàng tham gia và Sở Tài chính đã điều chỉnh mức giá khởi điểm.

Ở lần đấu giá này, thành phố đưa ra giá khởi điểm thấp nhất là 14.757.000 đồng cho ôtô khách Toyota Hiace do Việt Nam sản xuất năm 2002. Cùng danh sách xe hết niên hạn còn có hai xe khách nhãn hiệu Toyota Hiace, một xe Ford Transit, do Việt Nam sản xuất, giá từ 15-20 triệu đồng.

Ba chiếc xe đấu giá từng bị ngập nước trong đợt mưa lịch sử giữa tháng 10/2022 là Toyota Camry 5 chỗ ngồi, do Nhật Bản sản xuất năm 1998, giá khởi điểm hơn 87 triệu đồng; Ford Everest UV9F 7 chỗ, do Việt Nam sản xuất năm 2006, khởi điểm hơn 144 triệu đồng và Hyundai Sonata 5 chỗ, do Hàn Quốc sản xuất năm 2009, giá khởi điểm hơn 177 triệu đồng.

Ba xe còn lại là Mercedes-Benz E300 5 chỗ, xuất xứ Việt Nam năm 2009, kiểu số tự động, giá khởi điểm hơn 470 triệu đồng; xe khách Toyota Hiace 16 chỗ, do Nhật Bản sản xuất năm 2012, giá hơn 429 triệu đồng; xe tải Isuzu Trooper, sản xuất năm 1997, giá hơn 43 triệu đồng.

Tất cả mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Việc bán đấu giá xe công dôi dư nhằm sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách, nhất là trong bối cảnh tinh giản, sắp xếp lại bộ máy, sáp nhập với tỉnh Quảng Nam.

Chiếc Mercedes Benz E300 được Đà Nẵng đấu giá thành công, năm 2019. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo đề án sáp nhập Đà Nẵng và Quảng Nam, số xe công do hai địa phương đang quản lý là 760, trong đó Đà Nẵng 470 xe, Quảng Nam 290 xe. Sau hợp nhất, xe công sẽ tiếp tục được bố trí theo đúng tiêu chuẩn cho các chức danh lãnh đạo và xe phục vụ công tác chung cấp tỉnh...

Sau khi Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định 72/2023, Sở Tài chính TP Đà Nẵng mới sẽ chủ trì tham mưu UBND thành phố quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công, đồng thời xây dựng kế hoạch sắp xếp và xử lý số xe dôi dư phù hợp với tình hình thực tế.

Trước đó tháng 11/2019, Sở Tài chính Đà Nẵng tổ chức đấu giá xe Mercedes Benz E300 (xuất xứ Việt Nam, sản xuất năm 2010) với giá khởi điểm 940 triệu đồng; hai xe Toyota Landcruiser VX (xuất xứ Nhật Bản, sản xuất năm 2011) với giá khởi điểm 1,465 tỷ đồng/chiếc. Ba ôtô do doanh nghiệp tặng, đã bố trí cho các cơ quan của thành phố, nhưng sau đó bị thu hồi theo quyết định tháng 2/2018 của UBND thành phố. Giá bán sau đấu giá gần gấp đôi so với giá khởi điểm.

Nguyễn Đông