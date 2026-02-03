Đà Nẵng đấu giá 64 lô đất, khởi điểm hơn 330 tỷ đồng

Hơn 12.000 m2 đất ở tại Đà Nẵng sắp được đấu giá với mức từ 10 triệu đồng mỗi m2, trong bối cảnh thị trường khu vực này dần phục hồi.

Ngày 3/2, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng thông báo đấu giá 64 lô đất chia lô với diện tích hơn 12.280 m2, tổng giá khởi điểm hơn 330 tỷ đồng.Các lô đất sạch, hạ tầng hoàn thiện, nằm tại 6 phường thuộc các khu vực trung tâm, ven biển và phía tây bắc thành phố.

Một góc trung tâm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Phường Ngũ Hành Sơn chiếm số lượng lớn nhất với 27 lô, tập trung tại các khu dân cư phía bắc của bến xe Đông Nam và Đông Trà. Một số lô mặt tiền đường Minh Mạng có giá khởi điểm cao nhất, hơn 74,8 triệu đồng mỗi m2.

Tại phường Sơn Trà, giá các lô đất dao động 40-71 triệu đồng một m2. Trong khi đó, các khu tái định cư Khái Tây 2, Hải Vân, Liên Chiểu có mức từ 9,9 đến gần 24 triệu đồng mỗi m2, phù hợp người mua ở thực và nhà đầu tư vốn vừa.

Động thái tăng cung diễn ra khi thị trường bất động sản Đà Nẵng có dấu hiệu khởi sắc. Giá đất nhiều khu vực tăng hơn 10% so với đầu năm 2025, thanh khoản cải thiện. Nguồn cung nhà ở mới tăng gần 80%, giao dịch gần gấp đôi cùng kỳ.

Quỹ đất mới cùng các dự án hạ tầng, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do và giao thông kết nối sẽ tiếp tục hỗ trợ đà phục hồi của thị trường bất động sản Đà Nẵng.

Nguyễn Đông