Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh tế số đạt 60% GRDP năm 2045

Đà NẵngĐà Nẵng ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, trong đó 20 năm tới kinh tế số đạt 60% GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn).

Ngày 16/9, Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch hành động số 21 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tham quan gian trưng bày sản phẩm máy bay không người lái tại Công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng, tháng 7/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Kế hoạch này thay thế hai kế hoạch trước đó của Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ), được điều chỉnh theo định hướng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương. Thành phố đề xuất ba sáng kiến lớn: Bản sao số Đà Nẵng (Digital Twin), Trung tâm tài chính thông minh và Trung tâm thương mại tự do thông minh.

Đến năm 2030, thành phố đặt ra 65 chỉ tiêu, trong đó 8 chỉ tiêu cao hơn yêu cầu của Trung ương, như: kinh tế số đạt 35-40% GRDP (so với 30%); mỗi năm có ít nhất 10 công trình khoa học công nghệ đoạt giải thưởng quốc gia/khu vực (so với 3); 95% hồ sơ hành chính xử lý trực tuyến (yêu cầu 85%); 90% thanh toán trực tuyến dịch vụ công (yêu cầu 80%).

Ngoài ra, thành phố đặt mục tiêu có ít nhất một doanh nghiệp công nghệ số tầm khu vực hoạt động tại Đà Nẵng và đưa vào vận hành hai tuyến cáp quang biển mới.

Nhiều doanh nghiệp tại Đà Nẵng đã tạo ra các sản phẩm công nghệ đáp ứng thị trường. Ảnh: Nguyễn Đông

Kế hoạch cũng xác định 19 chỉ tiêu đặc thù, đáng chú ý là thành lập khu công nghệ thông tin tập trung, xây dựng trạm trung chuyển dữ liệu quốc tế (digital hub), thử nghiệm mô hình kinh doanh tài sản số bằng NFT và thu hút doanh nghiệp doanh thu tỷ USD đặt trụ sở tại thành phố.

Hướng tới năm 2045, Đà Nẵng đặt ra 48 chỉ tiêu, nổi bật là: hình thành cụm chuyên gia công nghệ, mỗi năm công bố 800 bài báo quốc tế, ngân sách hỗ trợ 150 dự án đổi mới sáng tạo, kinh tế số chiếm 60% GRDP và có ít nhất 2 doanh nghiệp công nghệ số tầm thế giới.

Để đạt được, thành phố sẽ triển khai nhiều nhóm giải pháp: nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế - chính sách, phát triển hạ tầng số, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số – kinh tế số, bảo đảm an ninh mạng - chủ quyền số, đồng thời mở rộng hợp tác vùng và quốc tế.

Nguyễn Đông