Đà Nẵng 'đánh sập' đường dây sản xuất nước yến giả

Công an bắt hai nghi phạm sản xuất nước yến chưng giả, thu 38.000 lọ, trong đó nhiều sản phẩm không chứa hoặc chỉ đạt 1% so với tiêu chuẩn thông thường.

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Thanh Trường (36 tuổi, trú Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (38 tuổi, trú Đà Nẵng) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Hàng loạt hũ yến giả thành phẩm bị thu giữ. Ảnh: Anh Thành

Khi trinh sát phát hiện đường dây sản xuất "yến hũ chưng" có nhiều dấu hiệu bất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Hợp đã chỉ đạo lập chuyên án.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023, Trường lập hai công ty tại Đà Nẵng dưới tên đại diện theo pháp luật là Châu và chị gái Châu. Đầu năm 2024, Trường lập xưởng sản xuất tại phường Điện Bàn Đông, đầu tư máy móc để chế biến "nước yến giả".

Nhiều sản phẩm yến giả bị bắt quả tang tại cơ sở sản xuất của Trường. Ảnh: Anh Thành

Toàn bộ khâu pha chế, chiết vào lọ, dán nhãn hay đóng gói do Trường và Châu thực hiện, sau đó phân phối rộng rãi tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng... đánh lừa hàng nghìn người tiêu dùng.

Khám xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest ở Khu dân cư và chợ Điện Dương, lực lượng chức năng thu gần 38.000 lọ yến giả thành phẩm thuộc 15 loại. Giám định cho thấy 5 loại không chứa Acid Sialic - thành phần chính của yến; 10 loại còn lại chỉ đạt 1% so với tiêu chuẩn thông thường.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Nguyễn Đông