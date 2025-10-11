Đà Nẵng công bố 10 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

10 dự án đủ điều kiện mở bán mới của Đà Nẵng đóng góp hơn 5.200 căn nhà, căn hộ vào nguồn cung của thành phố.

Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa công bố 10 dự án bất động sản đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2024. Danh sách này gồm nhiều dự án quy mô lớn, tọa lạc tại các vị trí đắc địa.

Ở ven sông Hàn trung tâm thành phố, hai dự án Capital Square 3 (Công ty TNHH Bất động sản SIH) và Capital Square 2 (Công ty TNHH Mega Assets) lần lượt cung cấp 586 căn hộ tại tòa MAT5-6 và 530 căn tại tòa A2.4, A2.6. Ngoài ra còn có Tổ hợp căn hộ bên bờ sông Hàn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Đô có 941 căn hộ, và Dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng của Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng gồm 34 căn biệt thự.

Tại khu vực phía Bắc thành phố, Khu đô thị du lịch Thủy Tú (phường Hải Vân) do Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển Doanh nghiệp làm chủ đầu tư có 695 căn, gồm 689 biệt thự và 6 căn liền kề.

Hai dự án Capital Square 3 và Capital Square 2 ven biển Đà Nẵng đang trong quá trình làm móng để xây dựng, tháng 10/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Tại phường Ngũ Hành Sơn, dự án The Nam Khang Resort Residences (Công ty CP The Nam Khang) có 18 căn biệt thự, còn FPT Plaza 3 trong Khu đô thị Công nghệ FPT (Công ty CP Đô thị FPT Đà Nẵng) có 837 căn hộ chung cư.

Khu vực phía Tây thành phố có dự án căn hộ Mia Plaza (phường Liên Chiểu) của Công ty cổ phần Đầu tư Mia, cung cấp 167 căn hộ. Trong khi đó, Khu chung cư cao tầng, văn phòng thương mại và nhà ở Tuyên Sơn (phường Hòa Cường, Công ty CP Phát triển Nhà Tuyên Sơn) là dự án có quy mô lớn nhất trong danh sách, với 1.112 căn chung cư.

Ngoài ra, tại vùng ven, Khu đô thị Cồn Tiến (phường Hội An Đông, Công ty CP Đạt Phương Hội An) cũng được chấp thuận với 340 căn nhà liền kề, song lập và biệt thự.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, các chủ đầu tư được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, trong đó: dự án hoặc nhà ở đang thế chấp phải được giải chấp toàn bộ hoặc một phần trước khi ký hợp đồng mua bán; phải có bảo lãnh ngân hàng trong việc bán nhà hình thành trong tương lai.

Ngoài ra, thanh toán lần đầu không vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm tiền đặt cọc); tổng các lần thanh toán trước khi bàn giao không vượt quá 70%, và chỉ được thu tối đa 95% giá trị hợp đồng trước khi người mua được cấp giấy chứng nhận; tiền đặt cọc không được vượt quá 5% giá bán và chỉ áp dụng khi dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Nguyễn Đông