Đà Nẵng có thêm khu công nghiệp 400 ha

Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hòa Ninh, Đà Nẵng.

Theo quyết định do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký, dự án khu công nghiệp Hòa Ninh có quy mô 400 ha nằm tại xã Hòa Ninh, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng. Dự án được thực hiện không quá 42 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Chính phủ giao UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định tổng mức đầu tư của dự án, đảm bảo phù hợp với quy mô sử dụng đất.

Hiện tại, Đà Nẵng có 6 khu công nghiệp gồm khu công nghiệp Đà Nẵng, Hoà Khánh, Hoà Khánh mở rộng, Liên Chiểu, Hoà Cầm và Dịch vụ Thuỷ sản Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thành phố còn có khu công nghệ cao với quy mô hơn 1.120 ha.

Cùng ngày, Phó thủ tướng cũng ký quyết định chấp thuận ba dự án khu công nghiệp khác tại Hải Phòng, Cần Thơ và Đăk Lăk.

Tại Hải Phòng, Công ty cổ phần KCN quốc tế Hải Phòng được chấp thuận là nhà đầu tư dự án khu công nghiệp Nomura (giai đoạn 2). Dự án có quy mô hơn 197 ha, với tổng vốn khoảng 2.780 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 425 tỷ.

Địa điểm thực hiện dự án tại các xã An Hưng, An Hồng, Đại Bản, huyện An Dương. Tiến độ thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

Tại Cần Thơ, dự án khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) quy mô trên 540 ha, tổng vốn 7.850 tỷ đồng được giao cho Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Vĩnh Trinh và xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Tại Đăk Lăk, Chính phủ chấp thuận dự án khu công nghiệp Phú Xuân. Dự án do Công ty cổ phần DPV Đắk Lắk làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện không quá 36 tháng. Khu công nghiệp này có quy mô 313 ha, nằm tại các xã Ea Drơng, huyện Cư M'gar.

Anh Tú