Đà Nẵng có thêm dự án biệt thự hàng hiệu mới

Quần thể nghỉ dưỡng và biệt thự biển Mandarin Oriental quy mô 17,2 ha, dự kiến vận hành vào 2026.

Dự án đầu tiên do Mandarin Oriental quản lý và vận hành tại Việt Nam thuộc địa phận phường Hải Hòa, quận Ngũ Hành Sơn. Dự án do The Nam Khang Corporation làm chủ đầu tư, Coteccons là tổng thầu thi công.

Mandarin Oriental là thành viên tập đoàn gia tộc lâu đời Jardine Matheson (Anh), ra đời từ năm 1832, là chủ sở hữu và điều hành các khách sạn, khu nghỉ mát và nhà nghỉ sang trọng bậc nhất thế giới. Tập đoàn Mandarin Oriental đang vận hành 38 khách sạn, 11 khu nghỉ dưỡng và 23 biệt thự độc bản tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thương hiệu đứng đầu trong danh sách 12 thương hiệu hạng sang tốt nhất thế giới 2023, do Luxury Travel Intelligence đánh giá và bình chọn.

"Chúng tôi chỉ tạo khu biệt thự siêu sang tại 11 địa điểm đắt giá nhất thế giới. Mandarin Oriental, Đà Nẵng góp mặt trong nhóm biệt thự hiếm hoi đó", đại diện Mandarin Oriental Hotel Group chia sẻ tại lễ khởi công dự án ngày 20/3.

Mandarin Oriental, Đà Nẵng rộng 17,2 ha, gồm 60 biệt thự nghỉ dưỡng một phòng ngủ và 20 biệt thự ba phòng ngủ. Chủ đầu tư khẳng định, dòng sản phẩm biệt thự có pháp lý rõ ràng, mang tới cơ hội đầu tư sinh lời tiềm năng cho giới thượng lưu.

Dự án cách sân bay Quốc tế Đà Nẵng 15 phút di chuyển thuận tiện kết nối những điểm du lịch nổi tiếng tại địa phương. Từ đây, du khách dễ dàng di chuyển đến 3 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận: phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, cố đô Huế và các sân golf đẳng cấp thế giới do các kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công tại dự án ngày 20/3. Ảnh: The Nam Khang Corporation

Về thiết kế, khu biệt thự hài giao thoa giữa kiến trúc Pháp và vương triều nhà Nguyễn thông qua những đường nét đặc trưng và họa tiết thiết kế xuyên suốt. Theo chủ đầu tư, mỗi biệt thự là phiên bản nghỉ dưỡng riêng tư với tiện ích đẳng cấp, giao hòa giữa vẻ thẩm mỹ và phong cách sang trọng, tối giản. Mọi chi tiết từ kiến trúc, nội thất, ánh sáng đến cảnh quan, được tính toán kỹ lưỡng, mang đến cảm giác thoải mái cho du khách như khi sống tại tư gia.

Tương xứng với chất lượng dịch vụ tạo nên tên tuổi tập đoàn Mandarin Oriental, khách lưu trú tại đây có thể thưởng thức ẩm thực tại cụm các nhà hàng sang trọng hướng biển. Hệ thống dịch vụ tiện ích 5 sao (phòng gym, spa, hồ bơi vô cực, khu vui chơi thể thao dưới nước...) phục vụ nhu cầu du khách ở mọi độ tuổi, góp phần tạo nên một tâm điểm nghỉ dưỡng thời thượng.

Hồ bơi vô cực tại biệt thự mẫu sát biển Mandarin Oriental, Đà Nẵng. Ảnh: The Nam Khang Corporation

Dự án được nghiên cứu và thiết kế bởi những chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất, cảnh quan, ánh sáng..., từng để lại dấu ấn với nhiều khu nghỉ dưỡng hạng siêu sang khác trên thế giới.

Ông Adam Keswick - Chủ tịch và Giám đốc điều hành Jardine Matheson Holdings cho biết, việc quy tụ những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực kiến trúc - xây dựng trên thế giới cùng thực hiện dự án cho thấy sự tin tưởng của đối tác vào tầm nhìn chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, chủ sở hữu biệt thự có thể tham gia Residences Elite - chương trình công nhận đặc biệt nhằm cung cấp loạt lợi ích, tiện nghi và ưu đãi cho du khách đến các khách sạn Mandarin Oriental trên khắp thế giới.

Các nhà đầu tư, khách mời dự lễ khởi công dự án. Ảnh: The Nam Khang Corporation

Nhờ lợi thế hạ tầng kết nối, cảnh quan thiên nhiên đẹp mắt và con người thân thiện, du lịch Đà Nẵng đang dần khởi sắc trở lại. Hai tháng đầu năm nay, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1,16 triệu lượt, tăng 23,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 370.000 lượt, tăng 26,5% và khách nội địa ước đạt 798.000 lượt, tăng 21,9%, theo Cục Thống kê Đà Nẵng. Theo đó, sự xuất hiện của những dự án bất động sản nghỉ dưỡng hàng hiệu như Mandarin Oriental, Đà Nẵng, hay Le Méridien (thuộc Marriott International), Best Western, InterContinental... góp phần đưa Đà Nẵng luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách hoặc các nhà đầu tư.

Hoài Phong