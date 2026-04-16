Đà Nẵng cho thuê 119 công sở

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác 119 cơ sở nhà đất công không dùng nhằm tránh lãng phí và tăng nguồn thu ngân sách.

Ngày 16/4, UBND TP Đà Nẵng cho biết Phó chủ tịch thường trực Hồ Kỳ Minh đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch quản lý và khai thác tài sản công trên địa bàn. Theo đó, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng được giao quản lý 119 cơ sở với tổng diện tích hơn 135.600 m2.

Việc khai thác các công sở này sẽ thông qua hình thức đấu giá hoặc niêm yết giá theo Nghị định 108. Mục đích sử dụng chính là làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Thành phố ưu tiên các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường. Ngoài ra, các vị trí phù hợp có thể được dùng làm kho bãi hoặc cửa hàng trưng bày sản phẩm.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu đơn vị quản lý nghiên cứu, bổ sung dự toán số tiền thu được từ việc cho thuê và lắp đặt công trình viễn thông trên các mặt bằng này để nộp ngân sách nhà nước.

Trụ sở cũ Cục Hải quan Đà Nẵng tại số 252 đường Bạch Đằng, ven sông Hàn, bỏ hoang từ năm 2017 đến nay, khi cơ quan này chuyển địa điểm làm việc về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Nguyễn Đông

Trước đó tại buổi họp báo quý I/2026, ông Hồ Ngọc Phương, Phó giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, cho biết toàn thành phố có 828 cơ sở nhà đất công không còn nhu cầu sử dụng. 247 cơ sở trong số này sẽ được chuyển đổi công năng để phục vụ nhà ở công vụ, y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng.

Đối với 581 cơ sở dôi dư còn lại, thành phố giao các trung tâm quỹ đất và UBND xã, phường quản lý. Tùy hiện trạng, các đơn vị sẽ cho thuê hoặc đề xuất phương án sử dụng. "Trường hợp không thể sử dụng sẽ tổ chức bán đấu giá để thu hồi ngân sách", ông Phương nói.

Tại phiên họp Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, lãng phí giữa tháng 3, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhìn nhận nhiều trụ sở sau sáp nhập đang bỏ hoang, gây lãng phí lớn. Ví dụ tại khu vực huyện Hòa Vang (cũ), nhiều trụ sở thuế, kho bạc đã bàn giao cho địa phương nhưng chưa được đưa vào sử dụng.

"Phải khẩn trương có phương án xử lý dứt điểm cho từng trụ sở bỏ hoang, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy", ông Quang yêu cầu.

Kiểm tra thực tế tại một số phường, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng lưu ý việc bố trí lại tài sản công cần linh hoạt. Những khu vực dân cư đông, nhu cầu cao phải ưu tiên quỹ đất dôi dư để mở rộng trường học và trạm y tế.

Nguyễn Đông