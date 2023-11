Đà Nẵng cho hơn 290.000 học sinh nghỉ học

Đà NẵngHơn 290.000 học sinh, trẻ mầm non được cho nghỉ học ngày 13/11 vì dự báo có mưa lớn.

Thông báo cho học sinh nghỉ học do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Thuận ký đêm 12/11. Lúc này, Đà Nẵng đang có mưa rào rải rác.

Chiều nay, Đài khí tưởng thủy văn cảnh báo trong đêm 12 và 13/11, địa bàn thành phố có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng nhiều nơi. Do đó, ngành giáo dục thành phố chủ động cho học sinh nghỉ học để ứng phó.

Bà Thuận yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, trung tâm trực thuộc Sở chủ động, khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp khi nước rút, mưa ngớt để học sinh trở lại trường.

Giáo viên trường Tiểu học Hồng Quang, Đà Nẵng, dọn bùn non sau trận lũ đêm 7/11, khiến gần 1.500 học sinh phải nghỉ học vào ngày hôm sau. Ảnh: Nguyễn Đông

Đây là lần thứ tư học sinh Đà Nẵng phải nghỉ học do mưa lũ, trong vòng chưa đầy một tháng. Ba ngày nghỉ học trước rơi vào đợt mưa lũ kéo dài, từ 12-17/10, với lượng mưa phổ biến từ 700-900mm.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đã giao các trường chủ động kế hoạch dạy bù sau các ngày nghỉ học vì mưa lũ, nhằm đảm bảo kiến thức cho học sinh.

Theo ghi nhận, tuần vừa qua, nhiều trường dành chiều thứ 6 (thông thường học sinh được nghỉ) để dạy bù những ngày nghỉ trước.

Trong năm học 2023-2024, Đà Nẵng có hơn 290.000 học sinh từ mầm non đến THPT. Với các trường đại học, cao đẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị căn cứ tình hình thực tế để quyết định việc đi học của sinh viên.

Nguyễn Đông