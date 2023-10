Đà Nẵng cho học sinh nghỉ ngày thứ ba liên tiếp vì mưa lớn

Hơn 290.000 học sinh tiếp tục phải nghỉ học ngày mai 18/10 để đảm bảo an toàn khi trên địa bàn còn những đợt mưa lớn.

Chiều 17/10, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc Sở; các trường đại học tư thục, tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học vào ngày mai.

Việc cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, Đài khí tượng thủy văn cảnh báo từ ngày 18/10 Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng nhiều nơi.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp trong ba ngày qua, ngành giáo dục Đà Nẵng phải cho học sinh nghỉ học, vì mưa lũ kéo dài, tổng lượng mưa từ ngày 12-17/10 phổ biến từ 700-900. Tối 16/10, Sở có công văn cho học sinh đi học trở lại, nhưng đến sáng sớm 17/10 lại có thông báo mới cho học sinh nghỉ học.

Nhiều học sinh được phụ huynh, công an sơ tán khỏi rún lũ trên đường Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu, sáng 17/10. Ảnh: Nguyễn Đông

"Tình hình thời tiết đang diễn biến rất khó lường. Trung tâm khí tượng thủy văn chỉ đảm bảo dự báo chính xác trong khoảng 3 giờ đồng hồ, nên ngành quyết định cho học sinh nghỉ học cũng rất thận trọng và cân nhắc. Như ngày mai sở dự định cho đi học lại, nhưng do dự báo lượng mưa rất lớn, có thể nguy hiểm cho học sinh nên phải tiếp tục nghỉ học", một lãnh đạo Sở Giáo dục nói.

Hầu như năm nào thành phố cũng phải cho học sinh nghỉ học vì bão, lũ. Những năm trước, trong công văn cho học sinh nghỉ học do thiên tai sẽ kèm nội dung đề nghị các trường phải lên lịch dạy bù cho học sinh. Tuy nhiên với chương trình hiện nay, các trường chủ động lên kế hoạch tổ chức dạy học.

"Việc dạy bù sẽ được thực hiện", lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng nói, cho biết khi có công văn cho học sinh đi học lại, Sở cũng sẽ nhắc nhở các trường về việc này. Trong năm học 2023-2024, toàn thành phố có hơn 290.000 học sinh từ mầm non đến THPT.

"Sở cũng rất quan tâm đến việc học sinh nghỉ học thì phụ huynh phải tìm chỗ gửi con. Một số trường bán trú phải xử lý thực phẩm do đã chuẩn nấu cơm nhưng học sinh phải nghỉ học, nhưng vì an toàn cho học sinh nên phải đưa ra quyết định như thế", lãnh đạo Sở nói thêm.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc sở, giao phòng giáo dục và các trường tiếp tục phân công trực ban 24/24 tại đơn vị, với phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần), nhằm chủ động ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra.

Dự báo từ 17 đến hết ngày 18/10, thành phố tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 250mm. Trong hôm nay, Đà Nẵng có mưa to. Một số rốn lũ như các kiệt, hẻm trên đường Mẹ Suốt, Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu); kiệt 251 Thái Thị Bôi (quận Thanh Khê) có nơi ngập đến 1m

Nguyễn Đông