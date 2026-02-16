Đà Nẵng chấp thuận đầu tư khu đô thị hơn 3.000 tỷ đồng

Khu đô thị ven sông Trường Giang trên địa bàn phường Quảng Phú và Bàn Thạch, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.000 tỷ đồng vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (thuộc UBND TP Đà Nẵng) cho biết dự án khu đô thị ven sông Trường Giang đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và sẽ lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu. Dự án trên do Công ty cổ phần Green Industrial Chu Lai đề xuất phát triển.

Khu đô thị ven sông Trường Giang có quy mô khoảng 74 ha, nằm tại phường Quảng Phú và phường Bàn Thạch, dân số dự kiến khoảng 3.200 người. Tổng mức đầu tư dự kiến 3.069 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 2.755 tỷ đồng, còn lại là chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Một góc thị trường bất động sản TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Dự án phát triển nhà liền kề, biệt thự, căn hộ nhà ở xã hội, đất tái định cư cùng các công trình thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội. Tổng số sản phẩm khoảng 785 căn và lô đất, gồm 260 căn liền kề, 100 căn biệt thự, 325 căn hộ nhà ở xã hội và 100 lô tái định cư. Dự án phải dành tối thiểu 20% quỹ đất ở đã hoàn thiện hạ tầng để xây dựng nhà ở xã hội.

Theo kế hoạch, dự án có tiến độ thực hiện từ năm 2026 đến năm 2034, chia làm ba giai đoạn với thời hạn hoạt động 50 năm, được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống và tạo động lực thu hút đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch.

Trước đó, Đà Nẵng cũng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành tại phường Quảng Phú, diện tích hơn 296 ha, tổng vốn gần 18.000 tỷ đồng.

Sau sáp nhập, thị trường bất động sản Đà Nẵng được đánh giá bước vào giai đoạn mở rộng không gian phát triển khi quỹ đất, đường bờ biển và dư địa đô thị tăng đáng kể. Việc kết nối hạ tầng giữa Đà Nẵng và khu vực Quảng Nam cũ giúp hình thành trục phát triển liên hoàn từ trung tâm đến phía Nam, tạo động lực cho các dự án đô thị quy mô lớn, bất động sản nghỉ dưỡng và khu công nghiệp.

Trong năm 2025, thị trường bất động sản Đà Nẵng có dấu hiệu khởi sắc. Giá đất nhiều khu vực tăng hơn 10%, thanh khoản cải thiện. Nguồn cung nhà ở mới tăng gần 80%, giao dịch gần gấp đôi cùng kỳ. Dòng vốn đầu tư có xu hướng quay trở lại, đặc biệt ở phân khúc căn hộ, đất nền và đô thị mới, nhờ kỳ vọng vào quy hoạch dài hạn, phát triển logistics, cảng biển và các trung tâm dịch vụ mới.

Phương Uyên