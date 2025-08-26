'Đà Nẵng cần sản phẩm biểu tượng đánh thức kinh tế đêm'

Kinh tế đêm đang được đầu tư nhưng cần thêm nhiều công trình, sản phẩm biểu tượng, độc đáo để cạnh tranh với điểm đến trong khu vực, theo Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh.

Kinh tế đêm là một trong những trọng tâm trong phát triển kinh tế - du lịch của Đà Nẵng. Thời gian qua, thành phố có nhiều sản phẩm để thúc đẩy chi tiêu sau giờ hành chính, đồng thời kêu gọi đầu tư nhiều dự án vốn chục nghìn tỷ đồng nhằm khai thác tiềm năng. Tổ hợp Da Nang Downtown vốn gần 80.000 tỷ đồng, khởi công ngày 18/9 là dự án nằm trong định hướng phát triển này.

Dịp này, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ về bức tranh kinh tế đêm của thành phố cùng những giải pháp để tăng sức cạnh tranh so với các điểm đến hàng đầu khu vực.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương

- Đà Nẵng xác định cần phát triển kinh tế đêm thông qua việc đầu tư nhiều dự án mới. Bối cảnh nào đưa đến những quyết định này?

- Những năm qua, Đà Nẵng phát triển kinh tế đêm với nhiều mô hình khác nhau. Có thể kể đến các chợ đêm như Sơn Trà, Helio, hay các tuyến phố du lịch An Thượng, Bạch Đằng về đêm, bãi biển đêm Mỹ An cùng các hoạt động du ngoạn sông Hàn bằng du thuyền, chương trình cầu Rồng phun lửa phun nước. Thành phố cũng có chương trình tham quan ban đêm tại khu điểm du lịch như Bà Nà By Night, các show diễn nghệ thuật, chuỗi sự kiện văn hóa, lễ hội hai bờ sông Hàn, lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF.

Phố cổ Hội An có chợ đêm, phố đi bộ, đèn lồng cổ kính, lễ hội Ánh sáng đèn lồng quốc tế, show diễn nghệ thuật Ký ức Hội An... Những sản phẩm bước đầu tạo nên đa dạng lựa chọn cho du khách, kéo dài thời gian vui chơi, mua sắm khi đến Đà Nẵng.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy quy mô và sức lan tỏa của sản phẩm vẫn chưa đủ để hình thành một thương hiệu kinh tế đêm mạnh, mang tính biểu tượng như Marina Bay Sands ở Singapore hay Bến Thượng Hải của Trung Quốc. Nguyên nhân từ khung chính sách dành riêng cho kinh tế đêm vẫn đang được hoàn thiện, trong khi một số dự án chưa đưa vào vận hành. Ngoài ra, nhiều sản phẩm chưa được đầu tư đồng bộ về hạ tầng và trải nghiệm. Đây là những vấn đề mà thành phố đang thúc đẩy, để tạo nên những điểm nhấn xứng tầm trong thời gian tới.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Ánh Dương

- Kinh tế đêm không phải đường đua của riêng Đà Nẵng khi nhiều địa phương khác cũng xem đây là trọng tâm. Thành phố làm sao tạo ra bản sắc riêng?

- Chúng tôi theo dõi rất sát mô hình phát triển kinh tế đêm tại các địa phương trong nước như Đặc khu Phú Quốc, Nha Trang (Khánh Hòa) hay Hạ Long (Quảng Ninh) và nhiều điểm đến quốc tế. Xu hướng này mang tính tất yếu để tăng doanh thu du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách.

Với Đà Nẵng, ưu tiên của chúng tôi trong giai đoạn tới là tập trung nguồn lực và cơ chế thu hút đầu tư cho các dự án kinh tế đêm có quy mô lớn, độc đáo, đủ sức trở thành sản phẩm biểu tượng. Điều này bao gồm việc quy hoạch các khu vực ven sông Hàn, ven tuyến biển và bán đảo Sơn Trà thành ‘trục kinh tế đêm’ với nhiều loại hình giải trí, nghệ thuật, ẩm thực và mua sắm hoạt động xuyên đêm.

Thành phố sẽ tổ chức các sự kiện, lễ hội đêm, đại nhạc hội mang tính quốc tế, như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF là ví dụ điển hình. Chúng tôi kỳ vọng, du lịch Đà Nẵng không chỉ sôi động vào mùa hè, mà còn là điểm đến bốn mùa với các lễ hội được tổ chức quanh năm để thu hút du khách trong và ngoài nước.

Mục tiêu của thành phố là tạo ra những trải nghiệm đêm khác biệt, tạo thương hiệu "thành phố sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á". Thành phố đang quy hoạch các dự án trọng điểm như Tổ hợp pháo hoa quốc tế; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa; ưu tiên nguồn lực đầu tư công các dự án hoàn thiện hạ tầng ban đêm như Dòng sông ánh sáng, tuyến phố du lịch Bạch Đằng - Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo, phố du lịch An Thượng giai đoạn 2; đầu tư cảnh quan hai bờ sông Hàn và dọc tuyến biển.

Khu vực phía Nam, gắn với phố cổ Hội An, quan điểm của chúng tôi là tiếp tục phát huy bảo tồn giá trị văn hóa, lịch sử gắn với các hoạt động kinh tế đêm, lễ hội truyền thống đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách khi tham gia các hoạt động vui chơi giải trí về đêm.

Song song đó, địa phương triển khai mô hình sản phẩm du lịch đêm theo 5 nhóm, gồm: biểu diễn nghệ thuật; hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp; mua sắm, giải trí đêm; tham quan du lịch đêm; giới thiệu văn hóa ẩm thực, dịch vụ ăn uống về đêm. Việc đầu tư nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo môi trường du lịch an ninh - an toàn cũng được chú trọng.

- Gần đây, thành phố khởi công Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ Da Nang Downtown. Ông kỳ vọng thế nào về dự án này đối với sự phát triển kinh tế đêm của thành phố?

- Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng phát triển của thành phố sẽ có trung tâm du lịch vui chơi giải trí phức hợp và kinh tế đêm tại Hải Châu, Thanh Khê. Chúng tôi đã kêu gọi các nhà đầu tư cùng với thành phố hiện thực hóa tầm nhìn này. Và khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown là một trong những dự án lắng nghe lời kêu gọi đầu tư này.

Dự án có quy mô hơn 76 ha, sẽ bổ sung đáng kể cho bức tranh kinh tế đêm của Đà Nẵng. Thực tế, quần thể giải trí Da Nang Downtown trước đây cũng đã đầu tư, sáng tạo nhiều sản phẩm du lịch đêm mới như các show diễn Bản giao hưởng bên sông - Symphony of River hay chợ đêm Vui-Fest, tuy nhiên vẫn chưa đủ quy mô và hấp dẫn, chưa đủ sức cạnh tranh với các thành phố du lịch nổi tiếng khác.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng khi hoàn thiện nâng cấp và vận hành đúng hướng, Da Nang Downtown góp phần lấp khoảng trống về sản phẩm đêm mang tính biểu tượng. Điều này đòi hỏi sự phối hợp giữa nhà đầu tư, chính quyền và các đơn vị vận hành để dự án không chỉ thu hút khách lúc mới khai trương, mà còn duy trì sức hút lâu dài.

Phối cảnh Da Nang Downtown. Ảnh: Sun Group

- Theo ông, ngoài phát triển kinh tế đêm, dự án này sẽ tác động thế nào đến sự phát triển của Đà Nẵng?

- Da Nang Downtown có khả năng tác động đa chiều đến sự phát triển của thành phố. Về kinh tế, dự án sẽ bổ sung một trung tâm giải trí - thương mại - văn hóa với các hạng mục dịch vụ như show biểu diễn nghệ thuật, bảo tàng, triển lãm, mua sắm và vui chơi giải trí hoạt động cả ngày lẫn đêm. Những thành phần này góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách và thúc đẩy doanh thu cho các ngành dịch vụ liên quan.

Về du lịch, đây có thể trở thành một điểm nhấn mới, giúp Đà Nẵng đa dạng hóa sản phẩm, giảm sự phụ thuộc vào các hoạt động ban ngày, đồng thời tạo sức cạnh tranh với những điểm đến khác trong khu vực. Về xã hội, dự án dự kiến tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp, đóng góp ngân sách, cải thiện hạ tầng khu vực xung quanh và kích thích các ngành kinh tế phụ trợ phát triển.

- Đâu là thách thức cần vượt qua khi vận hành tổ hợp này?

- Việc vận hành tổ hợp với đa dạng loại hình trải nghiệm cả ngày lẫn đêm như vậy sẽ có không ít thách thức. Thứ nhất, yêu cầu về chất lượng và sự khác biệt của sản phẩm rất cao. Du khách ngày nay tìm kiếm trải nghiệm độc đáo, liên tục đổi mới. Thứ hai, hạ tầng hỗ trợ kinh tế đêm, bao gồm hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe, an ninh, vệ sinh môi trường, vẫn cần nâng cấp.

Thứ ba, nguồn nhân lực cho vận hành dịch vụ đêm phải đáp ứng cả về kỹ năng, ngoại ngữ và thái độ. Cuối cùng, chiến lược quảng bá phải đủ mạnh để cạnh tranh trực tiếp với các điểm đến đã có thương hiệu quốc tế.

Phối cảnh trung tâm thương mại dưới chân tháp 70 tầng. Ảnh: Sun Group

Nhưng tôi tin rằng, với sự chung tay của các nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm trong việc vận hành tổ hợp giải trí và cả đối tác quốc tế, Da Nang Downtown trong tương lai là mảnh ghép quan trọng để giúp Đà Nẵng tạo ra một mô hình kinh tế đêm mang tầm châu lục. Tổ hợp có tiềm năng góp phần tăng trưởng du lịch, nâng cao hình ảnh và vị thế của thành phố trên bản đồ quốc tế.

