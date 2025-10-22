Đà Nẵng bác thông tin cho cán bộ, công chức nghỉ làm tránh bão

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng khẳng định văn bản lan truyền trên mạng về việc "cho phép cán bộ, công chức, người lao động nghỉ làm, đóng cửa chợ, cấm người dân ra đường..." là giả mạo.

Trưa 22/10, mạng xã hội xuất hiện văn bản được cho là do Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng ký, có đóng dấu đỏ, liên quan đến công tác ứng phó bão Fengshen và mưa lớn. Văn bản nêu "chủ trương cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ làm và dừng hoạt động các chợ trên địa bàn từ chiều 22/10".

Trao đổi với VnExpress, ông Trần Nam Hưng khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Thành phố không ban hành bất kỳ chủ trương nào cho cán bộ, công chức nghỉ việc hay đóng cửa chợ, chỉ cho học sinh nghỉ học từ trưa 22/10 đến hết ngày 23/10. Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo đến các trường từ 9h sáng nay.

Người dân Đà Nẵng đi mua lương thực, thực phẩm tích trữ trong ba ngày tới, theo khuyến cáo của chính quyền địa phương. Ảnh: Nguyễn Đông

Theo ông Hưng, những quyết định lớn như cho người lao động nghỉ làm hay tạm dừng hoạt động chợ phải được xem xét kỹ lưỡng và có căn cứ rõ ràng, dựa trên tình hình thực tế và mức độ ảnh hưởng của thời tiết; thông tin chính thống từ các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ và đánh giá đầy đủ tác động kinh tế - xã hội trước khi ban hành.

"Việc cho nghỉ làm hay đóng cửa chợ cần được cân nhắc kỹ, không thể tùy tiện", ông Hưng nhấn mạnh.

Hiện, Cổng thông tin điện tử UBND và Công an TP Đà Nẵng đã đăng tải thông báo bác bỏ văn bản giả mạo. Theo Công an thành phố, việc tung tin sai sự thật đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó bão Fengshen. Công an Đà Nẵng đang xác minh nguồn phát tán văn bản giả và sẽ xử lý tổ chức, cá nhân liên quan.

Đà Nẵng đang mưa và sóng lớn ngoài biển. Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ dự báo từ 13h hôm nay đến sáng 24/10, thành phố mưa 250-500 mm, nhiều nơi trên 700 mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở vùng núi và ngập úng đô thị. Từ trưa 24/10, mưa tiếp diễn, có nơi trên 130 mm.

Nguyễn Đông