Đá lớn rơi xuống đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả

Quảng NinhChiều 22/9, nhiều tảng đá nặng hàng trăm tấn từ vách núi rơi xuống đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, đoạn qua phường Quang Hanh, khiến giao thông bị gián đoạn.

Đoạn đường xảy ra sự cố thuộc hướng Cẩm Phả đi Hạ Long. Các khối đá lớn tách từ sườn núi sát vỉa hè, đổ ngổn ngang xuống mặt đường.

Chính quyền địa phương cho biết sự việc được phát hiện lúc 15h30, không gây thiệt hại về người và phương tiện, song một số cây xanh và biển báo bị đè gãy, hư hỏng.

Hiện trường vụ đá lở xuống đường bao biển. Ảnh: Người dân cung cấp

Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do núi bị sét đánh hoặc quá trình phong hóa, kết hợp với mưa lớn nhiều ngày qua. Chiều cùng ngày, khu vực Hạ Long - Cẩm Phả có mưa giông, sấm sét do ảnh hưởng bão.

Lực lượng chức năng đã triển khai phân luồng giao thông và huy động máy móc dọn dẹp các khối đá để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Trước đó một tháng, cũng trên đoạn đường thuộc phường Quang Hanh, ba khối đá nặng hàng chục tấn từng rơi xuống đường.

Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả dài 18,7 km, rộng 6 làn xe, kết nối vịnh Hạ Long với vịnh Bái Tử Long, đồng thời giảm tải cho quốc lộ 18. Đây là tuyến du lịch ven biển hiện đại, đi qua nhiều khu vực núi đá, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Lê Tân