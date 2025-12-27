Đã lỗ 100 triệu đồng nhưng chồng vẫn quyết ôm 'coin' chờ tăng lại

Ngày cuối năm, chồng khoe sắp tới được nhận lương tháng 13, mà cuối câu chuyện tôi to tiếng với chồng vì chuyện tiền bạc.

Hai vợ chồng sắp 33 tuổi mà chưa con cái, chưa nhà cửa, cả năm làm lụng tích cóp được một tý thôi vì thu nhập hai người không cao, tổng cộng 40 triệu đồng mỗi tháng, trừ đi chi phí chỉ còn một chút. Năm nay lại tốn nhiều tiền đi bệnh viện do biến cố thai sản, nên tích lũy cả năm của anh chỉ được vài chục triệu. Chồng chia sẻ có đầu tư coin 200 triệu đồng, năm ngoái lên thành 800 triệu đồng mà anh không bán "vì chưa đạt mục tiêu đề ra". Năm nay, đầu tiên nó giảm còn 150 triệu, giờ còn tầm 100 triệu thôi. Tôi bảo anh cắt lỗ đi, anh không chịu, kêu "muốn để cho nó tăng lại". Anh rất tin coin sẽ không thể giảm mãi được và nếu giảm nó sẽ tăng lại.

Tôi buồn bực quá. Cả năm làm lụng vất vả mới ra tiền, vì công việc mà phải ở xa nhau, vậy mà anh có thể để cả trăm triệu không bán đi. Tôi khuyên bán một nửa, giữ lại một nửa anh cũng không nghe. Anh bảo "em không hiểu về tài chính, thằng nào lì đòn thằng đó thắng". Thế là năm nay coi như làm chỉ để bù vào tiền lỗ coin nên tôi cũng gồng mình để làm việc cho tài chính ổn hơn. Công việc năm nay thuận lợi nên tôi tích lũy được nhiều hơn so với chồng nhiều. Nhưng tôi thật sự buồn khi anh không quan tâm số tiền mấy trăm triệu đổ vào coin (anh chỉ bảo "coin xuống nên anh không vào app xem nữa, chờ nó tăng", tôi bảo đưa tôi mấy coin đấy để nghiên cứu thì anh không chịu).

Theo các anh chị, tôi nên tin chồng và để anh giữ coin hay nên tìm cách khuyên nhủ? Tôi nên nói thế nào cho anh hiểu, chứ 100 triệu với gia đình tôi là số tiền lớn, là tiền mà phải tích lũy tính bằng nhiều tháng hoặc năm mới có.

Thùy Linh