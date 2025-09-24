Đá liên tục rơi trên đường đến điểm du lịch nổi tiếng Quảng Ngãi

Tuyến ĐT.627C dẫn vào xã Đặng Thùy Trâm và thảo nguyên Bùi Hui thường xuất hiện đá rơi trên núi xuống, khiến người dân và du khách lo lắng.

Từ đầu tháng 9, đoạn gần thảo nguyên nổi tiếng của huyện Ba Tơ cũ liên tục xảy ra tình trạng đá tảng đường kính 0,3-1 m rơi xuống mặt đường. Nhiều khối đá lớn đã nứt toác, mất kết cấu, có thể sạt lở bất cứ lúc nào khi mưa lớn.

Đá rơi ở đoạn gần khu vực thảo nguyên Bùi Hui. Ảnh: Thảo Nguyên

Đoạn nguy hiểm nhất dài khoảng 6 km, riêng từ trụ sở xã đến thảo nguyên có 5-6 điểm đá rơi. Một bên là núi, một bên vực sâu, kèm nhiều khúc cua, sương mù sáng sớm và mây chiều che khuất tầm nhìn, càng khiến việc đi lại khó khăn.

Người dân thôn Bùi Hui thường phải đi tuyến tránh dài 2,3 km để vào làng. Tuyến này mới được trải bêtông hơn 700 m, còn lại lầy lội, sụp lún. "Mùa mưa, nguy cơ sạt lở cao, nhiều người không dám đi đường chính", anh Nguyễn Văn Tuấn nói.

Khảo sát của xã cho thấy toàn tuyến 20 km từ trung tâm xã đến Ba Tơ có hàng chục điểm đá rơi, gây sụt lún mặt đường, chắn rãnh thoát nước. Chính quyền đã nhiều lần dọn đá, lắp biển cảnh báo và khuyến cáo hạn chế đi lại khi mưa lớn, song nguy cơ vẫn hiện hữu.

Nhiều cục đá rơi trên đường đến xã Đặng Thùy Trâm. Ảnh: Thảo Nguyên

Chủ tịch UBND xã Đặng Thùy Trâm Nguyễn Thị Vân cho rằng nếu sạt lở lớn xảy ra, xã sẽ bị cô lập với trung tâm huyện. Vì vậy cơ quan chức năng tỉnh cần sớm xử lý các điểm đá lở và hoàn thiện tuyến tránh để bảo đảm an toàn, đồng thời phục vụ phát triển du lịch ở địa phương.

Thảo nguyên Bùi Hui rộng 20 ha, nổi tiếng với đồi sim tím, từ năm 2018 trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của Quảng Ngãi.

Phạm Linh