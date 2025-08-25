Đà Lạt, nơi em chờ anh

Em mong anh cao một xíu vì em có một mét bẻ đôi à, anh hãy chân thành, đừng dính tệ nạn gì anh nha.

Sau một tháng định cư ở Đà Lạt, em mới chợt nhận ra Đà Lạt lạnh thật sự. Giữa thành phố chật hẹp, khóc cũng chẳng ai vỗ về đâu, nhưng vì mưu sinh, vì cuộc sống em vẫn phải kiên trì, cố gắng từng ngày tập thích nghi, tập thấy niềm vui giữa những điều nhỏ nhất. Nhưng em cũng chỉ là con gái thôi, có mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc yếu đuối, cần được an ủi, chở che.

Hiện em làm văn phòng tại Đà Lạt. Em sinh năm 1988, cũng lớn lắm rồi đó mà không hiểu sao vẫn ế. Anh hãy đến rước cái ế của em đi được không? Em mong anh cao một xíu vì em có một mét bẻ đôi à, anh hãy chân thành, đừng dính tệ nạn gì anh nha. Anh ở gần em xíu thì tốt ạ. Em không biết nói lời hoa mỹ, chỉ có ưu điểm chân thành. Nếu anh thấy hợp, hãy gửi thư cho em nha.

