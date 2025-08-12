Đà Lạt - cùng mình viết lên bản tình ca lãng mạn giữa đại ngàn

Khi viết bài này là buổi chiều mát mẻ, mình ngồi một mình nhìn bầu trời thật đẹp nhưng sao tâm hồn lại trống vắng.

Sau nhiều năm học tập, làm việc ở Đồng Nai, mình đã rời nơi này về quê hương Lâm Đồng. Quê hương mình khí hậu mát mẻ, không quá lạnh, từ nhà lên Đà Lạt khoảng 30 km.

Mình là phụ nữ thế hệ cuối 8x, cụ thể là 36 tuổi. Dáng người mình hơi cao, mảnh, không mập cũng không quá ốm, khuôn mặt ưa nhìn. Mình đã kết thúc cuộc hôn nhân 6 năm, hiện ở với bố mẹ và con gái học lớp 4. Mình có một bé trai 12 tuổi đang ở bên nội.

Mình làm bên điều hành taxi trong sân bay Liên Khương gần nhà. Nếu có độc giả nào lên Đà Lạt du lịch, sẽ thấy mình ngay vì sân bay chỗ mình không rộng lắm.

Về tính cách, mình trầm tính, thật thà, lạc quan, thích an toàn, hướng nội, ngại va chạm, có tư duy lôgic. Nhưng nếu gặp được người cho mình sự tin tưởng, có lẽ mình sẽ nói nhiều hơn. Tính mình luôn muốn giúp đỡ mọi người.

Hy vọng mình sẽ tìm được người chân thành, yêu thương nhau, kinh tế ổn định, cùng nhau cố gắng vun đắp cho tương lai.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ