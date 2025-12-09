Đã kiểm kê đủ thứ, chỉ thiếu anh

Mong anh tử tế, vui tính đúng chỗ, trưởng thành đúng lúc và biết trân trọng một cô gái biết cân bằng cả sổ sách lẫn cảm xúc.

Em là nữ, 30 tuổi, làm kế toán tại Hà Nội. Mọi người nói trông em trẻ hơn tuổi, chắc vì em thường xuyên "tự cộng vui, tự trừ buồn", đôi khi còn nhân đôi đồ ăn ngon và chia nhỏ áp lực nữa. Làm kế toán nên ban ngày em gắn bó với số liệu, nhưng tối đến em chỉ muốn gắn bó với người khiến em cười. Em thích những điều đơn giản: đi bộ, xem phim, ăn vặt mà không cần giải trình chi phí.

Nếu anh là người tử tế, vui tính đúng chỗ, trưởng thành đúng lúc và biết trân trọng một cô gái biết cân bằng cả sổ sách lẫn cảm xúc, mình có thể nói chuyện với nhau thử xem. Biết đâu anh chính là "món quà bất ngờ" mà vũ trụ tính nhầm vào tài khoản của em. Chúc anh một ngày vui đúng ý, khỏe đúng giờ và gặp đúng người.

