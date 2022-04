Dạ hội cựu sinh viên thủ đô: Những thanh âm quá khứ

Hà NộiHơn 3.000 khán giả hát múa dưới mưa, ôn lại kỷ niệm văn nghệ thời sinh viên với những cái tên Bức Tường, Desire, Hoa Sữa...

Sự kiện diễn ra từ chiều đến đêm 16/4 tại sân Đại học Tổng hợp Hà Nội trên phố Lê Thánh Tông, với hơn 100 nghệ sĩ - cả chuyên nghiệp và phong trào - biểu diễn, hơn 3.000 khán giả nhiều lứa tuổi tham dự. Hai MC Thảo Vân và Đinh Tiến Dũng (giáo sư Xoay) dẫn chương trình.

Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô 2022 Hàng nghìn khán giả hòa vào không khí Dạ hội cựu sinh viên Thủ đô. Video: Đạt Phan

Dạ hội tái hiện không khí sôi động, bùng nổ của phong trào âm nhạc ở trường học Hà Nội những thập niên cuối thế kỷ 20. Nhiều cái tên quen thuộc với các thế hệ sinh viên như Bức Tường, Desire, Hoa sữa, Sao Mai, Chìa khóa vàng, The Time hay các nhóm nhảy hiphop Big Toe, Zig Zag, C.O... xuất hiện. Một số ban nhạc không hội tụ đủ thành viên, nhờ con cháu, học trò cùng biểu diễn để thỏa đam mê. Các cựu sinh viên mê ca hát - thường biểu diễn tại các dạ hội trong quá khứ - cũng đăng ký tiết mục tại chương trình.

Ban nhạc Bức Tường trình diễn trong sự kiện. Ảnh: Đạt Phan

Trong gần tám tiếng, họ thay nhau biểu diễn các nhạc phẩm Việt Nam và quốc tế nổi tiếng. Ngoài ca khúc tự viết, khách mời chọn sáng tác của những nhạc sĩ được giới trẻ thủ đô thời kỳ trước yêu mến như Trần Tiến, Ngọc Châu. Thập niên 1990 cũng là giai đoạn âm nhạc quốc tế du nhập mạnh vào Việt Nam. Vì vậy, giới trẻ thời kỳ này cũng quen thuộc và hâm mộ những tên tuổi The Beatles, Queen, ABBA, UFO... Các bản hit một thời như Yesterday, Top of the World, Careless Whisper được khán giả thuộc lòng và hát theo suốt đêm nhạc.

Trên sân khấu, những nam thanh, nữ tú xưa giờ ngót nghét tuổi ngũ tuần, hiện là chính khách, trí thức hay doanh nhân... Một số người đã lên chức ông, bà nhưng vẫn biểu diễn hết mình. Ban tổ chức đùa rằng phải chuẩn bị bình thở oxy để đề phòng các nghệ sĩ hụt hơi vì quá sức. Giữa các tiết mục, họ kể lại những câu chuyện về dạ hội xưa, phong trào chơi và nghe nhạc của sinh viên hay đơn giản là những kỷ niệm về Hà Nội, khiến nhiều khán giả bồi hồi, xúc động.

Ban nhạc Desire với các thành viên như MC Long Vũ, Anh Tuấn, Tùng John... Ảnh: Đạt Phan

Thập niên 1990, những đêm dạ hội sinh viên nở rộ. Nhiều buổi hòa nhạc được tổ chức tại khuôn viên các đại học như Tổng hợp, Xây dựng, Bách Khoa... thu hút đông đảo giới trẻ. Các chương trình này cũng là cái nôi sinh ra nhiều nghệ sĩ, ban nhạc từ thế hệ 6x đến 8x ở miền Bắc. Ban tổ chức Dạ hội cựu sinh viên thủ đô vốn là những người tham gia xây dựng, biểu diễn tại các sự kiện như vậy.

Xen kẽ phần diễn, ban tổ chức chuẩn bị các đoạn phim tư liệu về nghệ sĩ, phong trào văn hóa thập niên 1990 hay tôn vinh những người truyền cảm hứng với các thế hệ 6x-8x. Khán giả được hiểu thêm về sự hình thành và phát triển của các ban nhạc như Bức Tường, Desire, The Time hay các nhóm nhảy hiphop. "Với chương trình, chúng tôi muốn cho thế hệ con cháu thấy cha ông mình từng chịu chơi như thế nào", MC Đinh Tiến Dũng đùa trên sân khấu.

Dạ hội cựu sinh viên thủ đô giống một cuộc họp mặt của nhiều thế hệ, sống lại và hiểu hơn về văn hóa của một thời đã xa. Nhiều nhóm khán giả tập trung từ sớm (khoảng 16h) để tâm sự, hàn huyên chuyện cũ. Một số cho biết trải qua hàng chục năm mới có cơ hội gặp lại bạn cùng lớp năm xưa. Nhiều người dẫn theo con cháu và thích thú khi chúng nhảy múa, vui vẻ theo các giai điệu mà phụ huynh từng say mê.

Đêm nhạc kết thúc với màn đồng diễn ca khúc rock The Final Countdown của Europe. Bất chấp trời mưa, nhiều người vẫn ở lại cổ vũ các nghệ sĩ đến hết chương trình lúc nửa đêm.

Đạt Phan