Da hóa vỏ, 10 năm không thể chạm vào con do mắc hội chứng lạ

Mahmoud Taluli không thể sử dụng đôi tay của mình trong hơn một thập kỷ vì những khối u đáng sợ, nguyên nhân từ hội chứng "người cây".

Mahmoud Taluli, 44 tuổi, ở Gaza, là một trong bệnh nhân mắc căn bệnh "người cây", còn gọi loạn sản sùi dạng biểu bì hiếm gặp. Thống kê trên SCMP vào năm 2023 cho biết thế giới ghi nhận chưa đến 10 trường hợp mắc bệnh này.

Suốt hơn một thập kỷ, đôi tay của Taluli bị hàng nghìn tổn thương đau đớn bao phủ, khiến ông không thể sử dụng. Năm 2019, bệnh nhân trải qua một loạt ca phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Đại học Hadassah ở Jerusalem để loại bỏ các khối u và phục hồi chức năng tay.

Sau phẫu thuật, Taluli cho biết cuộc sống đã thay đổi, giúp ông có thể chơi đùa cùng các con, điều mà ông không thể thực hiện trước đó. Tiến sĩ Michael Chernofsky, bác sĩ điều trị cho ông Taluli, bày tỏ hy vọng sẽ phát triển được một phương pháp giúp hệ miễn dịch của bệnh nhân chống lại virus HPV tốt hơn.

Mahmoud Talulli và bác sĩ Michael Chernofsky tại Trung tâm Y tế Đại học Hadassah năm 2019. Ảnh: Hadassah University Medical Center

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Abul Bajandar, hiện 37 tuổi, được mệnh danh là "người cây" của Bangladesh, đã trải qua 25 ca phẫu thuật từ năm 2016 đến 2019 để loại bỏ các khối u trên tay và chân. Ban đầu, các bác sĩ đã cắt bỏ khoảng 5 kg khối u, mang lại hy vọng lớn.

Thế nhưng, bệnh của Bajandar trở nên tồi tệ hơn, với một số khối u phát triển dài hơn. Người đàn ông phải nhập viện trở lại vào tháng 1/2019 và cầu xin các bác sĩ cắt bỏ tay để giải thoát khỏi cơn đau không thể chịu đựng được.

"Tôi không thể chịu đựng cơn đau thêm nữa. Tôi không thể ngủ vào ban đêm. Tôi đã yêu cầu các bác sĩ cắt bỏ tay để nhẹ nhõm phần nào", AFP dẫn lời Bajandar nói. Mẹ của anh, bà Amina Bibi, chia sẻ: "Ít nhất nó sẽ không còn đau đớn nữa. Đó là một căn bệnh kinh khủng".

Ca khác là bé Muktamoni ở Bangladesh, cơ thể bị tàn phá bởi bệnh "người cây". Bên ngực phải của cô, kéo dài xuống tận bàn tay, đã chuyển sang màu nâu và trông giống vỏ cây. Bàn tay phải của Muktamoni cũng co quắp và không thể sử dụng. Dù vậy, các bác sĩ ngạc nhiên khi phía bên ngực còn lại của cô bé không bị ảnh hưởng, dù bệnh đã lan khắp cơ thể.

Abul Bajandar. Ảnh: EPA

Hội chứng loạn sản sùi dạng biểu bì (epidermodysplasia verruciformis - EV), còn được gọi "người cây", là một bệnh di truyền hiếm gặp gây ra các khối u giống như vỏ cây trên da. Tình trạng này không thể chữa khỏi, gây đau đớn tột cùng và có thể trở thành ung thư nếu không điều trị.

Bệnh nhân mắc EV có khiếm khuyết trong hệ miễn dịch, khiến họ cực kỳ dễ nhiễm virus u nhú ở người (HPV). Mặc dù phẫu thuật có thể cắt bỏ khối u, nhưng tình trạng bệnh thường tái phát. Tiến sĩ Anthony Youn, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ tại bang Michigan, Mỹ, cho biết EV là căn bệnh di truyền rất hiếm gặp, thường được truyền từ cả cha lẫn mẹ. Bệnh thường xuất hiện ở độ tuổi 20 và người bệnh dễ mắc các bệnh khác do hệ miễn dịch suy yếu.

Bàn tay của Mahmoud Taluli. Ảnh: Hadassah University Medical Center

