Đá hàng chục tấn nguy cơ lăn xuống đường ở Nha Trang

Khánh HòaTảng đá ước hàng chục tấn trên vách núi ở đèo Cù Hin, TP Nha Trang nguy cơ lăn xuống đường nhưng hơn một tháng qua cơ quan chức năng vẫn chưa có cách xử lý.

Tảng đá lớn nằm trên đèo Cù Hin ở độ cao 30 m, cách mép đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua xã Phước Đồng khoảng 25 m. Đèo Cù Hin dài khoảng 8 km, nối từ TP Nha Trang dẫn ra sân bay Cam Ranh. Đây là một trong những cung đường đèo đẹp tại Khánh Hòa, với nhiều khúc cua và mật độ xe chạy nhiều.

Tảng đá ước hàng chục tấn nằm trên vách núi ở độ cao 30 m. Ảnh: Bùi Toàn

Anh Phạm Văn Toàn, tài xế thường xuyên chở khách từ Nha Trang đi sân bay Cam Ranh, cho biết đã thấy tảng đá từ lâu trên vách núi. Gần đây, có thể do xói mòn, phần đất dưới tảng đá mỏng dần nên nhìn từ xa trông nó rất chênh vênh, nguy cơ lăn xuống dưới bất cứ lúc nào.

"Vào mùa mưa, nếu xảy ra sạt lở, tảng đá lăn xuống sẽ rất nguy hiểm vì tài xế thường bị hạn chế tầm nhìn ở đoạn này", anh Toàn nói.

Tảng đá lớn nằm trên phần đất mỏng, bị xói mòn. Ảnh: Bùi Toàn

Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa cho biết khoảng một tuần trước, cơ quan này cùng các đơn vị liên quan đã đến khảo sát hiện trường. Khu vực có tảng đá nằm trong thửa đất rừng sản xuất của một người dân địa phương.

Tổ công tác đánh giá đá nguy cơ lăn xuống đường gây mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, do đá nằm ngoài hành lang đường bộ do sở quản lý, Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa đã đề nghị UBND tỉnh giao xã Phước Đồng phối hợp các cơ quan chuyên môn của TP Nha Trang xây dựng phương án xử lý.

Đèo Cù Hin bị sạt lở, chắn hết mặt đường Nguyễn Tất Thành năm 2018. Ảnh: Thành Nam

Trong khi đó, hơn một tháng trước, TP Nha Trang cũng tổ chức kiểm tra khu vực đèo Cù Hin và đã có báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa. Đối với việc xử lý hòn đá lớn trên đèo, thành phố cho rằng "nằm ngoài khả năng xử lý".

Về phía địa phương, ông Bùi Cao Pháp, Phó chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết hiện xã đã tổ chức cắm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở tại vị trí có tảng đá lớn ở hai chiều xe chạy trên đèo.

"Xã không đủ năng lực để chủ trì lập phương án xử lý nên đã đề nghị các cấp lãnh đạo giao cơ quan khác xử. Địa phương sẽ phối hợp trong quá trình thực hiện", ông Pháp nói.

Tiềm ẩn đá rơi ở đường đèo nối Nha Trang đi sân bay Cam Ranh Vị trí tảng đá nằm ở núi Cù Hin nguy cơ lăn xuống đường. Video: Bùi Toàn

Bùi Toàn