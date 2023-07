Đà giảm xuất khẩu cá tra chậm lại

Mức sụt giảm của xuất khẩu cá tra đã thu hẹp dần các tháng gần đây, theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep).

Giá trị xuất khẩu cá tra sang một số thị trường chính đang dần thu hẹp khoảng cách từng đạt được của cùng kỳ năm ngoái. Đơn cử, tháng 6, kim ngạch xuất cá tra sang Trung Quốc đại lục và Hong Kong đạt 48 triệu USD, giảm 15% so với cùng kỳ 2022.

Trong khi đó, tháng 4 và 5, mức sụt giảm lần lượt đến 66% và 30%. Trung Quốc luôn đứng đầu về tiêu thụ cá tra Việt Nam. Do đó, việc thu hẹp mức giảm có thể coi là một trong những dấu hiệu tốt cho ngành xuất khẩu cá tra, theo Vasep.

Tình hình thị trường Mỹ cũng cải thiện tương tự. Tháng trước, Việt Nam xuất được 23 triệu USD cá tra sang nước này, giảm 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giảm này đã thu hẹp so với 66% của tháng 4 và 53% của tháng 5.

Trong nửa đầu năm, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt 885 triệu USD, giảm 38% so với cùng kỳ 2022 do chưa có sự phục hồi nhu cầu từ các thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, châu Âu và Trung Quốc bởi lạm phát kéo dài và xử lý hàng tồn kho chậm.

Tình hình khó khăn phản ánh trong kết quả kinh doanh của "nữ hoàng cá tra" Vĩnh Hoàn khi tháng 6 có doanh thu 846 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 11% so với tháng 5 trước đó. Tháng qua đã là tháng thứ 6 liên tiếp doanh thu công ty này sụt giảm hai chữ số so với cùng kỳ 2022. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của Vĩnh Hòa đạt 4.921 tỷ đồng, giảm 34% so với nửa đầu 2022.

Dự báo nửa cuối năm, công ty chứng khoán SSI cho rằng triển vọng các đơn đặt hàng sang Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa chắc chắn do nền kinh tế phục hồi chậm và mức tồn kho tăng cao. Dẫu vậy, các công ty kinh doanh xuất khẩu cá tra sẽ bắt đầu cải thiện lợi nhuận nhờ giá đầu vào và chi phí vận chuyển giảm.

Trong đó, Vĩnh Hoàn được cho là sẽ ghi nhận lợi nhuận giảm nhẹ hoặc đi ngang trong quý III và tăng trưởng dương từ quý IV. Đồng thời, thủy sản Nam Việt cũng được hưởng lợi khi được miễn thuế chống bán phá giá của Mỹ trong năm nay. Dù vậy, khả năng phục hồi về giá là không dễ, do cạnh tranh gay gắt.

Dỹ Tùng