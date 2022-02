Dạ dày, ruột chui lên lồng ngực bé 4 tháng tuổi

TP HCMBé gái ngụ Sóc Trăng vào viện cấp cứu sau ngã võng, bác sĩ phát hiện trẻ bị thoát vị hoành bẩm sinh, có thể tử vong bất kỳ lúc nào nếu không mổ.

Ngày 8/2, bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ (Bệnh viện Nhi đồng Thành phố) cho biết bệnh nhi quấy khóc, bú khó, nôn trớ liên tục sau khi ngã võng ở độ cao khoảng gần một mét, ngày 27 Tết. Bác sĩ bệnh viện địa phương chụp phim, ghi nhận chấn thương phần mềm phần đầu thái dương bên phải. Nguy hiểm hơn, Xquang phổi cho thấy bé bị thoát vị hoành nên được chuyển khẩn đến TP HCM đêm giáp Tết.

Kết quả xét nghiệm, siêu âm ổ bụng và chụp Xquang ghi nhận hình ảnh dạ dày, quai ruột chiếm toàn bộ phổi trái, chèn ép đẩy lệch tim sang bên phải. Các bác sĩ nhận định tình trạng thoát vị hoành nếu không được mổ kịp thời để sắp xếp lại vị trí các tạng trong ổ bụng và lồng ngực, bé có thể tử vong bất kỳ lúc nào.

Sau hội chẩn, điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhi được phẫu thuật mổ nội soi cấp cứu. Trong quá trình mổ, bác sĩ Tạ Huy Cần (Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp) và ê kíp phát hiện toàn bộ ruột non, ruột già, lá lách thoát vị nằm hoàn toàn trên khoang màng phổi. Các chuyên gia đã đưa các tạng thoát vị từ ngực về ổ bụng và khâu phục hồi cơ hoành khiếm khuyết.

Hiện, bệnh nhi hồi phục ngoạn mục, cả chấn thương vùng đầu và phần thoát vị bụng - ngực đều ổn định. Bé bú ngoan, ngủ tốt, chuẩn bị xuất viện về nhà.

Bệnh nhi hồi phục tốt sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Vũ, thoát vị hoành bẩm sinh ở trẻ sơ sinh là hiện tượng các tạng từ ổ bụng chui lên lồng ngực qua lỗ khuyết bẩm sinh. Tùy vào lỗ thoát vị to hay nhỏ mà các phủ tạng như dạ dày, ruột non, lá lách có thể chui lên lồng ngực, dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng là thiểu sản phổi và tăng áp động mạch phổi. Tỷ lệ tử vong do thoát vị hoành còn cao, ngay cả ở các nước phát triển.

Đối với trường hợp trẻ có cân nặng trên 2,5 kg, không kèm theo các dị tật nặng, phẫu thuật nội soi được chọn lựa với những ưu điểm như giảm đau, giảm sang chấn, phục hồi nhanh, thẩm mỹ cũng như giảm biến chứng liên quan đến mổ mở như dính ruột, vẹo cột sống... Tuy nhiên, đây là kỹ thuật rất khó, đòi hỏi phối hợp nhịp nhàng trong mổ giữa bác sĩ gây mê, phẫu thuật viên cũng như cần các trang thiết bị hiện đại.

Trong tháng 1, bệnh viện phẫu thuật nội soi thành công 4 trường hợp thoát vị hoành với thời gian mổ kéo dài khoảng gần 60 phút. Sau mổ, vấn đề hô hấp cải thiện rõ rệt, trẻ có thể sớm được ngưng thở máy, tập ăn sữa và xuất viện nhanh hơn.

Bác sĩ khuyến cáo các bà mẹ mang thai tháng thứ 5 trở đi nên siêu âm để sớm phát hiện những bất thường ở thai nhi. Trường hợp bé bị thoát vị hoành, khi phát hiện trong thai kỳ, bác sĩ sẽ có phương án phẫu thuật kịp thời sau sinh, giúp bé sớm có cuộc sống bình thường.

Những năm qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố phối hợp các viện sản, cùng chẩn đoán, tư vấn trước sinh cũng như chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận, hồi sức và can thiệp kịp thời ngay sau sinh, cứu sống hơn 30 trường hợp thoát vị hoành. Trong số này, có những bé sinh cực non, cực nhẹ cân 1,1-1,3 kg cũng được hồi sức và phẫu thuật thành công.

Lê Phương