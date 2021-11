Đa dạng tủ lạnh Aqua đáp ứng nhu cầu người dùng

3 dòng tủ lạnh chủ đạo của Aqua với công nghệ lưu trữ Magic Cooling cùng nhiều dung tích, mức giá là sự lựa chọn phù hợp cho các gia đình Việt.

Magic Cooling là công nghệ riêng của Aqua giúp bảo quản thực phẩm, cho mỗi bữa ăn của gia đình Việt thêm thơm ngon và dinh dưỡng. Từ cấp đông mềm tới trữ rau chuyên biệt, cấp đông nhanh hay làm bia sệt cho cuộc vui cuối tuần, Magic Cooling là trợ thủ đắc lực của bạn.

Sự đa dạng trong các dòng sản phẩm và mức giá là ưu điểm khác giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu sử dụng. Tiêu biểu như dòng tủ bốn cửa, Side by Side cao cấp cho đến các dòng sản phẩm tủ ngăn đông dưới, ngăn đông trên với mức giá từ 3 triệu đến 20 triệu đồng.

Các sản phẩm hướng đến người tiêu dùng luôn là định hướng của thương hiệu danh tiếng này. Aqua còn được bình chọn là thương hiệu tủ lạnh phổ thông được ưa chuộng tại Tech Award 2019.

3 dòng sản phẩm chủ đạo Flexible Fresh Pro, Soft Freezing Pro và Fast Freezing Pro với công nghệ Magic Cooling vì sức khỏe.

Dưới đây là những tính năng và đặc điểm nổi trội của ba dòng sản phẩm tủ lạnh Aqua: dòng cao cấp Flexible Fresh Pro, dòng đa năng Soft Freezing Pro và dòng phổ thông Fast Freezing Pro.

Dòng tủ lạnh cao cấp Flexible Fresh Pro

Flexible Fresh Pro là dòng tủ cao cấp của Aqua với thiết kế dung tích lớn, mặt gương hoặc thép sang trọng, bốn cửa hoặc cửa đôi Side by Side. Đây cũng là dòng tủ lạnh được trang bị nhiều công nghệ hiện đại tiên tiến.

Cao cấp nhất của hãng là tủ lạnh AQR-IG636FM với ngăn ẩm và ngăn My Zone tùy biến lựa chọn lưu trữ. Ngăn ẩm với màng HCS giúp trữ rau củ tươi đến 7 ngày nhờ giữ độ ẩm lên đến 90%, ngăn My Zone cung cấp các tùy chọn để trữ rau hoặc hạt khô với mức nhiệt độ và độ ẩm phù hợp. Vẻ ngoài bằng gương cao cấp cùng điều khiển cảm ứng cũng sẽ đem đến cho căn bếp nhà bạn sự sang trọng.

Nếu yêu thích các thiết kế quen thuộc của tủ bốn cửa, bạn có thể chọn dòng sản phẩm AQR-IGW525EM hoặc AQR-IG525AM với ngăn khô ẩm riêng biệt. Rau trong ngăn ẩm tươi ngon nhờ màng HCS và ngăn khô giữ các loại thực phẩm khô như hạt dầu, trái cây sấy, cà phê, trà với độ ẩm thích hợp 45%. Ngoài ra, nếu bạn yêu thích tủ lạnh lấy nước ngoài thì sản phẩm AQR-IGW525EM sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Điểm chung của các sản phẩm tủ bốn cửa đều được tích hợp công nghệ diệt khuẩn khử mùi T.ABT cao cấp để không gian lưu trữ sạch và trong lành. Đây là sự kết hợp giữa đá Tourmaline và công nghệ ion độc đáo.

Thiết kế hai ngăn đông độc lập góp phần giúp gia đình trữ thực phẩm có thể tránh tình trạng lẫn mùi vào nhau.

Tủ lạnh 4 cửa Aqua loại bỏ vi khuẩn, khử mùi nhờ công nghệ T.ABT.

Không chỉ tủ lạnh 4 cửa ghi điểm ở nhiều công nghệ hiện đại, tủ lạnh Side by Side như AQR-S480XA, AQR-S541XA... với cửa tủ lạnh kháng khuẩn đến 99,9% (theo chứng nhận của SGS vào tháng 3/2020) cũng nhận được đánh giá cao của người dùng.

Theo đại diện Aqua Việt Nam, công nghệ kháng khuẩn trở thành đặc tính phổ biến, tạo nên sức cạnh tranh của nhiều dòng tủ lạnh. Không chỉ kháng khuẩn bên trong như thường thấy mà tủ lạnh Aqua còn được trang bị công nghệ kháng khuẩn bên ngoài cửa tủ. Bởi đây là nơi người dùng tiếp xúc trước tiên trước khi đặt hoặc lấy những thực phẩm trong tủ lạnh. Cấu tạo cửa có chất liệu kháng khuẩn đặc biệt có thể kháng khuẩn đến 99,9% tạo sự khác biệt của dòng tủ lạnh này trên thị trường.

Do đó, khi sở hữu chiếc tủ lạnh này, bạn có thể yên tâm hơn khi thực phẩm được bảo vệ tối ưu, phòng tránh nguy cơ nhiễm khuẩn ảnh hưởng sức khỏe. Sản phẩm còn có ngăn đông lớn để gia đình thoải mái cấp đông nhiều loại thực phẩm trong nhiều ngày dễ dàng.

Cấu tạo cửa có chất liệu kháng khuẩn đặc biệt có thể kháng đến 99,9% vi khuẩn.

Sản phẩm Side by Side được trang bị công nghệ khử mùi Deo Fresh giúp hạn chế mùi trong tủ lạnh, mang đến không gian lưu trữ trong lành. Trong đó, tủ lạnh AQR-S480XA có trang bị thêm đá Tourmaline tăng khả năng khử mùi và diệt khuẩn.

Các tủ lạnh thuộc dòng Flexible Fresh Pro còn có thiết kế góc mở 90 độ, chỉ cần kéo nhẹ, cửa mở đến 90 độ sẽ tự động đứng yên để bạn có thể dễ dàng lấy hoặc sắp xếp các loại thực phẩm cũng như tiện lợi cho việc vệ sinh tủ. Luồng lạnh đa chiều 360 độ với hơi lạnh tỏa đều khắp tủ giúp thực phẩm được làm lạnh dù ở bất kỳ vị trí nào. Công nghệ tiết kiệm điện Twin Inverter sẽ làm bạn giảm bớt nỗi lo tiền điện hàng tháng mà máy luôn hoạt động bền bỉ, êm ái.

Dòng tủ lạnh đa năng Soft Freezing Pro

Soft Freezing Pro là dòng sản phẩm tiêu biểu hướng đến đối tượng người tiêu dùng có nhu cầu trữ đông, trữ mát linh hoạt. Dòng tủ lạnh này bao gồm cả tủ lạnh ngăn đông dưới và tủ lạnh ngăn đông trên để phù hợp với thói quen sinh hoạt của từng gia đình.

Điểm đặc biệt ở dòng sản phẩm Soft Freezing Pro là việc có ngăn đông mềm đa năng Magic Room được bố trí riêng biệt so với hai ngăn còn lại, cùng với khả năng chỉnh nhiệt độ tùy biến riêng với mức nhiệt từ -18 độ C đến 5 độ C, phù hợp cho nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Với -7 độ C, thịt được đông mềm, làm bia sệt ở -10 độ C hoặc cần thêm không gian trữ rau củ dễ dàng với mức nhiệt độ 5 độ C.

Thêm vào đó, một số tủ còn được trang bị thêm nhiều tiện ích như bảng điều khiển bên ngoài, lấy nước ngoài, thiết kế mặt gương, công nghệ Twin Inverter tiết kiệm điện.

Ngăn Magic Room từ âm 18 độ C đến 5 độ C để làm đá, trữ lạnh, cấp đông mềm...

Dòng Soft Freezing Pro còn có các tủ lạnh sở hữu ngăn đông mềm chuẩn -3 độ C như AQR-T369FA, AQR-T389FA có thể trữ, thịt cá tươi ngon dùng trong thời gian ngắn từ một ngày đến vài ngày. Hơn nữa, tránh được cấp đông sâu và rã đông lâu, thực phẩm sẽ giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Công nghệ khử mùi Deo Fresh sử dụng phân tử nano bạc để ngăn ngừa vi khuẩn, nấm mốc gây mùi hôi khó chịu, đem lại không gian thông thoáng, sạch sẽ trong tủ lạnh, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Công nghệ luồng khí lạnh đa chiều cho phép khí lạnh thoát ra từ các hướng khác nhau, đảm bảo phân phối hơi lạnh đồng đều đến tất cả các ngăn, bảo quản thực phẩm tươi ngon tốt hơn.

Dùng tủ lạnh phổ thông Fast Freezing Pro

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc tủ lạnh cơ bản, phù hợp với nhu cầu thiết yếu của gia đình thì dòng Fast Freezing Pro là lựa chọn đáng cân nhắc. Dòng sản phẩm Fast Freezing Pro gồm có tủ lạnh ngăn đông trên và tủ lạnh một cửa. Giá thành phải chăng và việc trang bị các công nghệ bổ sung là điểm nhấn để gia tăng tiện ích sử dụng hằng ngày.

Đặc biệt, dòng sản phẩm có trang bị ngăn đông 5 trong một, với 5 mức nhiệt độ từ -22 độ C đến 4 độ C, mức -22 độ C là mức đông sâu, hiếm gặp trên các dòng phổ thông. Thực phẩm nhờ đó đông nhanh và sâu hơn, hạn chế mất chất dinh dưỡng.

Ngoài ra, một số tủ lạnh còn có ngăn đông mềm -1 độ C là trợ thủ đắc lực cho người nội trợ cần ngăn đông mềm cơ bản. Thực phẩm có thể được đông mềm và chế biến trong ngày, vẫn tươi ngon mà không cần rã đông lâu. Nếu bạn quan tâm đến khử mùi có thể lựa chọn những sản phẩm có Deo Fresh.

Còn bạn mong muốn có một chiếc tủ lạnh gọn gàng, đơn giản để đặt trong phòng hoặc nơi làm việc thì tủ lạnh một cửa sẽ là gợi ý.

Ngoài công nghệ Magic Cooling nổi bật, thiết kế đẹp mắt thì các sản phẩm Aqua đều có độ bền cao, bảo hành chính hãng. Bạn có thể xem thêm tại đây để tìm cho gia đình sản phẩm phù hợp.

Ngọc An