Đa dạng nguồn cung tạo nền tảng phát triển bền vững cho PVCFC

PVCFC mở rộng danh mục sản phẩm, tăng năng lực sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến, chủ động nguồn cung, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững.

Để đa dạng hóa nguồn cung, Phân bón Cà Mau (PVCFC) không ngừng đầu tư nghiên cứu, nâng cao năng lực sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến để mang đến những giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, nâng tầm giá trị nông sản Việt Nam.

Sản phẩm phân bón NPK Cà Mau với công nghệ PolyPhosphate tiên tiến. Ảnh: PVCFC

Hiện PVCFC có danh mục sản phẩm trải dài, với các dòng chủ lực: phân đơn (Đạm Cà Mau, N46.Plus, SA Cà Mau, Kali Cà Mau), phân bón NPK Cà Mau và phân bón hữu cơ. Ngoài ra, công ty còn phát triển đa dạng công thức, phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây và đặc điểm thổ nhưỡng của từng vùng canh tác, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của nhiều loại cây trồng, từ cây lương thực đến cây ăn trái và cây có giá trị kinh tế cao.

Trong đó, sự ra đời của dòng sản phẩm NPK Cà Mau là một bước tiến lớn trong chiến lược hoàn thiện bộ giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng của Phân bón Cà Mau. Được sản xuất trên công nghệ urea hóa lỏng tiên tiến hàng đầu châu Âu, mỗi hạt phân bón NPK Cà Mau chứa đồng đều chất dinh dưỡng với hàm lượng lân đa hữu hiệu cao, giúp cây trồng hấp thu tối đa.

Thực tế sử dụng, dòng phân bón NPK Cà Mau góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, tối ưu chi phí canh tác. Đơn cử, vườn nhãn của anh Lê Văn Hiền ở Cần Thơ tăng năng suất hơn 21%, lợi nhuận cao hơn 20%, tỷ lệ đậu trái đạt hơn 85% khi sử dụng NPK Cà Mau.

Vườn nhãn sai trái khi sử dụng phân bón NPK Cà Mau. Ảnh: PVCFC

Tại Long An, ông Phạm Hữu Nha cũng áp dụng NPK Cà Mau Gold 20-10-10 và 20-10-15 trên diện tích 0,5 ha mít Thái. Kết quả tiết kiệm 7,69% chi phí đầu tư, trái mít đồng đều và có giá trị thương phẩm tốt, lợi nhuận cao hơn 20,68% so với vườn đối chứng.

Dòng phân bón này còn giúp cây lúa phát triển đồng đều, thúc đẩy quá trình trổ bông và chín tập trung, tăng số lượng và chất lượng hạt. Anh Lâm SuVatThi, nông dân trồng lúa tại Cần Thơ cho biết ruộng lúa dùng NPK Cà Mau có lá xanh tốt, cây đẻ nhánh nhiều.

Song song với phát triển sản phẩm, PVCFC liên tục mở rộng quy mô, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cấp hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh. Năm 2024, doanh nghiệp đã hoàn tất mua lại nhà máy NPK Hàn - Việt với công suất thiết kế 360.000 tấn NPK mỗi năm, giúp nâng cao năng lực phân phối và thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Nhờ đó, trong 10 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất ước đạt hơn 14.265 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ và vượt 20% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.821 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và vượt 164% kế hoạch. Sản lượng NPK sản xuất (PVCFC + KVF) đạt 286.760 tấn và tiêu thụ đạt 245.110 tấn, cho thấy tốc độ mở rộng thị trường khả quan.

Người dân trúng thưởng chương trình "Mùa vàng thắng lớn". Ảnh: PVCFC

Ngoài sản xuất kinh doanh, PVCFC còn tổ chức nhiều hoạt động tri ân bà con nông dân. Nổi bật là chương trình Mùa vàng thắng lớn áp dụng cho dòng sản phẩm NPK Cà Mau, tổ chức thường niên từ 2022 đến nay. Chương trình đã trở nên quen thuộc, mang lại giá trị thiết thực và khích lệ tinh thần canh tác bền vững cho bà con. Năm nay, chương trình diễn ra từ 15/4/2025 đến 28/2/2026 với hơn 1 triệu giải thưởng thiết thực, tiếp nối hành trình đồng hành và gắn kết giữa PVCFC và bà con nông dân trên cả nước.

Theo doanh nghiệp, nền tảng công nghệ, năng lực sản xuất mở rộng và định hướng phát triển bền vững giúp PVCFC duy trì đà tăng trưởng ổn định. Việc đa dạng hóa sản phẩm, chủ động nguồn cung và tập trung nâng cao chất lượng tiếp tục là động lực quan trọng để doanh nghiệp gia tăng sức cạnh tranh, đồng hành hiệu quả cùng nông dân, đóng góp tích cực cho hệ sinh thái nông nghiệp Việt Nam.

Hoàng Đan