Đa cổ thụ 200 tuổi ở Quảng Ngãi bị cháy rụi

Cây đa cổ thụ 200 năm tuổi, nặng 120 tấn từng được trồng lại sau khi đổ cách đây 4 năm, bị lửa thiêu rụi chiều 23/8, nghi do người dân đốt nhang.

Khoảng 15h, người dân gần núi Thiên Bút phát hiện lửa bùng lên từ gốc cây, nhanh chóng lan toàn thân, tạo cột khói cao 2-3 m. Họ dùng khoảng 10 bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.

Cây đa cổ thụ bên núi Thiên Bút bốc cháy, chiều 23/8. Ảnh: Hồng Bàng

Hàng chục cảnh sát PCCC Công an Quảng Ngãi sau đó có mặt, triển khai xe chuyên dụng khống chế đám cháy. Hơn một giờ sau, ngọn lửa được dập tắt, song cây đa đã bị cháy rụi.

Theo lãnh đạo phường Cẩm Thành, nguyên nhân có thể do người dân thắp nhang dưới gốc cây; phần gốc đã chết nên dễ bén lửa.

Ngọn lửa được dập tắt sau khoảng một giờ nhưng đa cổ thụ đã bị cháy rụi. Ảnh: Hồng Bàng

Cây đa cổ thụ cao hơn 10 m, gốc đường kính 6 m, nặng 120 tấn, từng bật gốc tháng 9/2021 trên đường Nguyễn Văn Linh, TP Quảng Ngãi cũ, làm một phụ nữ tử vong, ba căn nhà hư hỏng. Sau đó, chính quyền huy động xe cẩu 500 tấn di dời, trồng lại cây ở núi Thiên Bút, cách vị trí cũ 9 km.

Phạm Linh