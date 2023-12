Đà cắt lỗ đất nền có xu hướng giảm

Lượng tin đăng bán cắt lỗ giảm dần nửa cuối năm nay và đất nền vẫn là loại hình được nhiều người quan tâm nhất.

Tại Hội nghị bất động sản Việt Nam 2023, sáng ngày 12/12, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc kênh Batdongsan khu vực phía Nam, cho biết thống kê lượng tin bán cắt lỗ đất nền trên trang Batdongsan bắt đầu giảm mạnh từ nửa cuối năm nay. Phân khúc đất nền mặc dù được rao bán cắt lỗ nhiều và cũng gặp khó khăn nhất nhưng lại là phân khúc được nhiều người quan tâm bởi giá phù hợp với nhiều đối tượng, dễ biến động theo thông tin hạ tầng và chính sách.

Khảo sát của kênh Batdongsan cho thấy đất nền là loại hình sẽ được quan tâm nhiều nhất trong năm 2024, chiếm một phần ba lượt phản hồi. 30% người tiêu dùng cho biết quý I năm 2024 sẽ là thời điểm đảo chiều của phân khúc đất nền.

Giá đất nền đã ngưng đà giảm nhưng ông Tuấn cho rằng thị trường vẫn chưa hồi phục về mức độ quan tâm và thanh khoản. Lý do là loại hình này mang tính đầu tư và đầu cơ cao, không phải loại hình tập trung thanh khoản trong giai đoạn khó khăn. Khảo sát trên 500 môi giới cho thấy, hơn 40% người cho biết lượng giao dịch đất nền giảm mạnh hơn một nửa trong năm nay. Một số thị trường có giá rao bán sụt giảm so với đầu năm là Quảng Ninh, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra, Luật Đất đai sửa đổi chưa được thông qua, Luật Thuế bất động sản chưa trình Quốc hội khiến thị trường đất nền vẫn còn nhiều trở ngại và chưa thấy sự hồi phục.

Toàn cảnh hội nghị bất động sản Việt Nam 2023, sáng ngày 12/12. Ảnh: Ngọc Diễm

Trong khi đó, chung cư sẽ là phân khúc dẫn đầu đà phục hồi của thị trường từ nửa đầu năm 2024. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra hơn một phần ba môi giới và người tiêu dùng kỳ vọng chung cư hồi phục nhiều nhất từ nửa đầu năm sau. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc kênh Batdongsan nhìn nhận diễn biến này giống với chu kỳ 10 năm trước, khi thị trường rơi vào khó khăn, thanh khoản tập trung vào phân khúc ở thực, mang tính chất "phòng thủ" và đem lại dòng tiền.

Chuyên gia nói thời điểm khó khăn nhất của chu kỳ lần này vào khoảng tháng 6 và 7 năm nay khi lãi suất huy động tăng, nhiều dự án lớn vẫn chưa được tháo gỡ pháp lý. Đến tháng 10 và 11, nguồn cung bắt đầu cải thiện tại cả thị trường TP HCM và Hà Nội. Riêng khu vực phía Tây TP HCM có khoảng ba dự án đưa ra thị trường, tại Hà Nội, nguồn cung mới tập trung ở phía Đông và phía Nam.

Giá bán chung cư không giảm nhưng khả năng mua gia tăng nhờ các chính sách ưu đãi và bán hàng linh hoạt của chủ đầu tư. Đây là chiến lược hiệu quả để kích cầu trong thời gian khó khăn và tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn.

Cũng tại hội nghị, ông Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV nhìn nhận bức tranh kinh tế vĩ mô đã có những thay đổi tích cực. Tăng trưởng kinh tế năm nay dự kiến đạt 5-5,2% và lạm phát giảm còn 3-3,5%, trong khi đầu năm là 5%. Đặc biệt từ đầu năm 2025, khi các luật liên quan đến thị trường bất động sản có hiệu lực sẽ thúc đẩy đà phục hồi. Nhờ sự thay đổi của lãi suất, tăng trưởng tín dụng và chính sách bất động sản, các chuyên gia nhìn nhận thị trường dự kiến đảo chiều từ quý III 2024 và khởi sắc từ quý II/2025.

Ngọc Diễm