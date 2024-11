Da bị hoại tử do tự ý uống thuốc chữa nhiệt miệng

Bắc NinhSau hai ngày uống thuốc trị nhiệt miệng mua ở cửa hiệu, người đàn ông 60 tuổi sốt cao, loét da, miệng, nhập viện cấp cứu.

Ngày 5/11, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết người bệnh bị dị ứng thể nặng, hoại tử thượng bì, nhiễm độc. Các bác sĩ kê thuốc kháng sinh, thuốc chống dị ứng, điều trị tích cực.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, các tổn thương khô, hết chảy dịch, bong vảy lên da non.

Hoại tử thượng bì nhiễm độc là một phản ứng dị ứng thuốc nặng, do sự đáp ứng miễn dịch bất thường của cơ thể với một vài loại thuốc hoặc chất chuyển hóa trong thuốc. Bệnh đặc trưng với sự hoại tử tế bào thượng bì lan rộng, tách biệt với lớp trung bì, hình thành nhiều bọng nước với diện tích tổn thương trên 30% diện tích cơ thể. Những người mắc hội chứng này nguy cơ tử vong khoảng 30-50%.

Theo bác sĩ, các thuốc thường gây ra dị ứng thể hoại tử thượng bì nhiễm độc gồm: allopurrinol (trị bệnh gout), thuốc chống co giật, kháng sinh, lamotrigine (chống động kinh), thuốc hạ sốt giảm đau không steroid...Tuy nhiên, dị ứng thuốc là do cơ địa của từng người mà gây ra phản ứng với thuốc chứ không phải là do bản thân các loại thuốc trên.

Dấu hiệu lâm sàng bệnh là sốt trên 39 độ và có các triệu chứng giống cúm xuất hiện từ một đến ba ngày trước khi tổn thương da, niêm mạc. Kế đó, da thường nổi dát đỏ, sau vài giờ đến một ngày tổn thương lan tỏa, liên kết lại với nhau thành đám lớn, gây ngứa và đau.

Thùy An