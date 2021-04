Czech tính đòi Nga bồi thường vụ nổ kho đạn

Thủ tướng Czech cho hay chuẩn bị yêu cầu Nga bồi thường thiệt hại vụ nổ kho vũ khí năm 2014.

"Chúng tôi đang chuẩn bị các thủ tục pháp lý để yêu cầu bồi thường thiệt hại", Thủ tướng Czech Andrej Babis hôm nay thông báo. "Vụ nổ không phải là hành động khủng bố. Nga không tấn công Czech. Đây là cuộc tấn công nhằm vào một lô hàng của nhà buôn vũ khí người Bulgaria, người định bán lại nó".

Thủ tướng Czech Andrej Babis (phải) và Ngoại trưởng Jan Hamacek (trái) trong buổi họp báo thông báo trục xuất 18 nhân viên ngoại gia Nga ở Prague hôm 17/4. Ảnh: AFP

Ông cho hay báo cáo của Cơ quan Thông tin An ninh Czech về vụ nổ ở làng Vrbetice mà chính quyền Prague cáo buộc tình báo Nga có liên quan, sẽ không được công bố vì lý do an ninh quốc gia.

"Báo cáo phản gián về vụ nổ ở Vrbetice không thể công bố", Babis nói dù một ngày trước, ông tuyên bố sẽ giải mật và công bố báo cáo.

Thủ tướng Czech cũng nhấn mạnh "sự hiện diện của GRU (tình báo quân đội Nga" tại Czech là "không thể chấp nhận". Theo ông, các đặc vụ GRU cải trang thành nhà buôn vũ khí, đã tiếp cận kho vũ khí và đặt chất nổ ở đó. Vụ nổ đáng lẽ được tiến hành ngoài lãnh thổ Czech.

Pavel Zeman, viện trưởng Viện Công tố Czech, hôm nay cho biết vụ nổ tại Vrbetice do cùng nhóm người trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở Anh thực hiện. Những người này ở Czech dưới tên Alexander Petrov và Ruslan Boshirov.

"Cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra vụ Vrbetice. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể cung cấp thông tin hạn chế cho báo chí", Tổng công tố viên nói.

Căng thẳng giữa Czech và Nga gia tăng, sau khi Thủ tướng Babis hôm 17/4 thông báo trục xuất 18 nhân viên đại sứ quán Nga bị cáo buộc là mật vụ liên quan tới vụ nổ kho đạn. Bộ Ngoại giao Nga phản đối, cho rằng cáo buộc "vô căn cứ", đồng thời trục xuất 20 nhân viên ngoại giao Czech.

Hồng Hạnh (Theo Tass)