Cựu vụ trưởng Ủy ban Dân tộc 'lừa 80 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh' bị phạt chung thân

Hà NộiTòa xác định Nguyễn Sỹ Tá, cựu Vụ trưởng Tổng hợp Ủy ban Dân tộc, mạo danh chủ dự án nghỉ dưỡng lừa 80 tỷ đồng đặt cọc của Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng.

21h ngày 9/9, sau một ngày bị xét xử, ông Nguyễn Sĩ Tá, 52 tuổi, bị TAND Hà Nội tuyên án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Trước đó, bị cáo bị VKS đề nghị 20 năm tù.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, lợi dụng danh nghĩa cán bộ để trục lợi, gây ảnh hưởng đến uy tín cán bộ nhà nước; suốt phiên tòa không thành khẩn, luôn quanh co chối tội, nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội để răn đe.

Tòa xác định Tá có trách nhiệm chính trong việc trả lại toàn bộ số tiền 80 tỷ đồng đã lừa đảo cho bị hại Đỗ Anh Dũng.

Ông Dũng bị bắt năm 2022 trong vụ án phát hành trái phiếu khống, vừa bị TAND Hà Nội tuyên 8 năm tù và đang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Sỹ Tá bị tuyên án chung thân. Ảnh: Danh Lam

Phiên tòa từng hoãn nhiều lần do không trích xuất được bị hại và do ông Tá kêu oan, đưa ra nhiều lời khai có chi tiết không thể làm rõ tại tòa. HĐXX do đó trả hồ sơ điều tra bổ sung hồi tháng 6, song VKS giữ nguyên cáo buộc với ông Tá.

Cáo trạng xác định, Công ty CP Thương mại và Đầu tư Đức Anh là chủ đầu tư dự án Đảo Núi Cuống thuộc địa bàn xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Cuối năm 2018, công ty muốn bán dự án và nhờ ông Tá tìm người mua.

Tháng 1/2019, bà Đinh Thị Hải Yến, Chủ tịch HĐQT Công ty Đức Anh, ký quyết định ủy quyền cho ông Tá thay mặt giao dịch với đối tác mua cổ phần vốn góp của các thành viên trong công ty.

Ông Tá sau đó mang một quyển quy hoạch địa điểm Đảo Núi Cuống đến Công ty Tân Hoàng Minh gặp ông Dũng giới thiệu bán dự án.

Theo cáo trạng, Tá giới thiệu dự án và cả Công ty Đức Anh đều là của mình, vì trước đây khi là Giám đốc Nhà khách Chính phủ ở Hà Nội được cho dự án. Tá nói là cán bộ nhà nước không đứng tên được nên nhờ vợ chồng bà Yến, là lái xe và giúp việc, đứng tên hộ.

Ông Dũng tin tưởng, thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh là 400 tỷ đồng. Bị cáo Tá yêu cầu đặt cọc trước 20%, tương đương 80 tỷ đồng và đề nghị giữ bí mật để mình đi "cảm ơn các bác" và cũng để thuận lợi hơn cho việc xin thêm diện tích xây dựng sau này, VKS cáo buộc.

Số tiền còn lại 320 tỷ đồng Tá nói sẽ chỉ đạo ghi trong Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh.

Trưa 10/1/2019, đôi bên ký hợp đồng đặt cọc. Ông Tá cùng bà Yến và 4 cổ đông ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh. Trong quá trình ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Tá đều có mặt chứng kiến.

Khi các cổ đông ra về, Tá ở lại và nhận đủ 80 tỷ đồng từ Tân Hoàng Minh, ký giấy biên nhận, cáo trạng nêu.

Trong lúc này, quá thời gian vẫn không thấy Tân Hoàng Minh trả tiền, bà Yến cùng các cổ đông Công ty Đức Anh có công văn đơn phương chấm dứt Hợp đồng và hủy việc ủy quyền với Tá do không thực hiện cam kết.

Giữa tháng 3/2019, qua làm việc với bà Yến, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng mới biết Công ty Đức Anh và dự án Đảo Núi Cuống là của bà Yến. Khi này đôi bên mới biết Tá nhận đặt cọc 80 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh nhưng không thông báo, không chuyển số tiền này cho cổ đông Công ty Đức Anh.

Ông Dũng tố giác Tá tới cơ quan công an. Ông Tá sau đó mới trả 33 tỷ đồng.

Dự án Đảo Núi Cuống không được phê duyệt quy hoạch xây dựng du lịch, dịch vụ. Tháng 7/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh có thông báo với nội dung "không xem xét chấp thuận" do địa điểm nằm trong ranh giới của dự án đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp đang hoạt động và chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, khi ông Dũng đòi tiền, bị cáo Tá vẫn khẳng định dự án là của mình, "được các bác cho", nếu không thì "tỉnh đã thu hồi rồi"; bà Yến chỉ là người giúp việc.

Khi ông Dũng nói đã nhận được văn bản của tỉnh Quảng Ninh, ông Tá cam kết "trong vòng một tháng sẽ cho tỉnh Quảng Ninh làm lại văn bản đồng ý" nhưng ông Dũng không đồng ý. Cuộc nói chuyện được ông Dũng ghi âm, nộp cho cơ quan điều tra.

VKS đánh giá ông Tá không thừa nhận hành vi, thường xuyên thay đổi lời khai; cho rằng Công ty Đức Anh và Tân Hoàng Minh làm việc thế nào không rõ, mình chỉ giới thiệu để đôi bên tự thỏa thuận. Khi ký hợp đồng xong, ông Tá được ông Dũng thưởng 80 tỷ.

Tại tòa, ông Tá vẫn cho rằng "chỉ là môi giới và đã hoàn thành nhiệm vụ", do đó được ông Dũng đưa 50 tỷ đồng tiền công. Cáo trạng truy tố bị cáo nhiều lần nhận tiền, tổng 80 tỷ đồng là sai.

Ông Tá khai hợp đồng mua bán dự án Núi Cuống không thực hiện được vì phía Tân Hoàng Minh không thực hiện thanh toán đúng hạn. Khi đó, ông Dũng gọi điện, thông báo việc này và bảo "em trả cho anh tiền môi giới". Bị cáo Tá do vậy trả lại 33 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo VKS, tất cả những điều này đều không có tài liệu, chứng cứ.

Thanh Lam