Cứu voọc chà vá chân đen quý hiếm ở Lâm Đồng

Người dân xã Đạ Tẻh 2 phát hiện con voọc chà vá chân đen đang bị thương ở chân nằm bên đường đèo, mang về bàn giao cho cơ quan chức năng.

Sáng 29/6, ông Đinh Quốc Huy, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Đạ Huoai cho biết đã bàn giao con voọc chà vá chân đen cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên,

Lực lượng cứu hộ đang chăm sóc, điều trị cho voọc. Sau khi hồi phục, voọc mới được thả về lại tự nhiên. "Có thể chiều nay cán bộ cứu hộ sẽ đưa voọc đến bệnh viện chụp phim tìm nguyên nhân hai chân voọc không thể cử động, để tiến hành điều trị đúng cách", ông Huy nói.

Con voọc chà vá chân đen được người dân bàn giao trong tình trạng liệt chân. Ảnh: Kiểm lâm cung cấp

Ba hôm trước, trên đường đi làm về, anh Trần Ngọc Phú (30 tuổi, trú xã Đạ Tẻh 2) cùng hai người bạn phát hiện voọc nằm bên vệ đường ở khu vực rừng Đèo Con Ó, tỉnh lộ 725 (xã Đạ Tẻh 3). Hai chân voọc bị liệt, không thể di chuyển.

Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm, nhóm anh Phú liền chở về bàn giao cho Công an xã Đạ Tẻh 3. Sau đó, công an liên hệ với Hạt Kiểm lâm Đạ Huoai đến tiếp nhận theo quy định.

Voọc chà vá chân đen (danh pháp: Pygathrix nigripes) là loài linh trưởng ăn lá đặc hữu của Việt Nam phân bố ở vùng Nam Trường Sơn, hiện nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới với mức độ cực kỳ nguy cấp (CR).

Việt Quốc