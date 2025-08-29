Cựu vô địch Roland Garros chửi bới đồng nghiệp nữ

MỹTay vợt số 26 thế giới Jelena Ostapenko dùng câu từ xúc phạm Taylor Townsend sau khi cả hai đối đầu tại vòng hai Mỹ Mở rộng.

Kết thúc 1 giờ 18 phút thi đấu, Ostapenko thua đại diện chủ nhà Townsend 5-7, 1-6 hôm 28/8. Đôi bên vẫn bắt tay nhau sau trận, song Ostapenko lập tức thể hiện thái độ nóng giận với những lời lẽ bức xúc nhắm vào đối thủ giữ vị trí 139 thế giới. Cả hai tay vợt đấu khẩu trong tiếng la ó từ khắp khán đài.

"Cô ấy bảo tôi không có đẳng cấp, vô giáo dục và hãy đợi đấy nếu còn gặp lại nhau bên ngoài nước Mỹ", Townsend tiết lộ với kênh ESPN. "Tôi háo hức chờ đến lúc đó. Tôi từng đánh bại cô ta ở Canada, một nơi ngoài nước Mỹ, vì thế hãy chờ cô ta còn nói được gì nữa".

Ostapenko (trái) xúc phạm Townsend sau trận đấu ở vòng hai Mỹ Mở rộng, tại tổ hợp Flushing Meadows, New York, Mỹ hôm 28/8. Ảnh: Reuters

Townsend, người loại Ostapenko ở vòng ba Canadian Mở rộng năm ngoái, nói thêm kẻ bại trận thường tức giận và có người sẵn sàng nói lời lăng mạ. Hình ảnh ghi lại cho thấy Townsend cũng đáp trả quyết liệt đối phương, bảo rằng Ostapenko nên học cách chấp nhận thất bại chuyên nghiệp hơn.

Về phía Ostapenko, nhà vô địch Roland Garros 2017 phủ nhận những cáo buộc cô phân biệt chủng tộc Townsend với lời giải thích: "Tôi nói rằng cô ấy thiếu tôn trọng khi không xin lỗi trong tình huống có điểm nhờ bóng chạm mép lưới. Đó là điểm số then chốt trong trận, nhưng cô ấy bảo chẳng việc gì phải xin lỗi. Có những luật bất thành văn trong quần vợt, và đây là lần đầu trong đời tôi gặp tình huống như vậy. Cô ta được chơi trên sân nhà không đồng nghĩa được cư xử và hành động như vậy".

Ostapenko tố Townsend thể hiện thái độ thiếu tôn trọng ngay khi trận đấu chưa diễn ra bằng hành động bắt đầu khởi động trên lưới, thay vì ở vạch cuối sân như thông thường. Tay vợt 28 tuổi cũng khẳng định cô không bao giờ có suy nghĩ phân biệt đối xử và luôn dành sự tôn trọng tới mọi người bất kể quốc tịch, màu da.

Trong quá khứ, Ostapenko vướng vào nhiều tranh cãi về thái độ thi đấu và từng thóa mạ trọng tài. Năm ngoái, cô từ chối bắt tay trong trận gặp Victoria Azarenka. Năm 2022, Ostapenko bị phạt 10.000 USD vì hành vi phá hoại ghế ngồi của trọng tài ở Wimbledon. Còn tại Grand Slam sân cỏ năm 2021, cựu số năm thế giới bị Ajla Tomljanovic tố giả chấn thương. Ostapenko sau đó gọi Tomljanovic là "tay vợt tồi tệ nhất" của WTA.

Vy Anh