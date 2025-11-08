MỹCựu cầu thủ Boston Celtics và Memphis Grizzlies, Tony Allen bị bắt vì cảnh sát phát hiện cần sa cùng cocaine trong chiếc xe mà anh ngồi ghế phụ.

Camera gắn trên người cảnh sát Quận Poinsett (bang Arkansas) cho thấy Allen cầu xin các sĩ quan lắng nghe anh giải thích, trong lúc bị bắt vì nghi ngờ tàng trữ ma túy. Cựu sao NBA 43 tuổi than phiền rằng anh không liên quan gì đến "mớ rắc rối" mà cảnh sát tìm thấy trong xe.

"Bọn họ là đồ giả tạo, anh bạn", Allen nói với cảnh sát, khi bị bắt hôm 6/11. "Họ không bao giờ nên đến làm phiền tôi. Tôi có quá nhiều thứ để mất để mà dính dáng đến các anh".

Cựu vô địch NBA bị bắt vì tàng trữ ma túy Allen (áo xanh) khi bị cảnh sát giao thông bắt, tại Quận Poinsett, bang Arkansas, Memphis, Mỹ hôm 6/11.

Cựu cầu thủ Memphis Grizzlies khẳng định số cocaine bị phát hiện trong xe không phải của anh, và sợ rằng vụ việc này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến thanh danh. Người lái xe tên là William Hatton thừa nhận với cảnh sát rằng anh ta đã hút cần sa trong xe vào đêm hôm trước.

"Tôi là cầu thủ bóng rổ, tôi không liên quan gì đến chuyện này. Tôi chỉ hút cần, thế thôi!", Allen nói thêm sau khi bị cảnh sát lục soát người. Họ lấy ra từ túi áo hoodie của anh một số gói nhỏ và một túi khác có nhãn "bánh cuộn quế" và "phúc bồn tử". Báo cáo cũng cho biết trong quá trình kiểm tra xe, một sĩ quan ngửi thấy mùi cần sa nồng nặc.

Khi cảnh sát khám xét xe, Allen liên tục chửi thề "Chết tiệt!", ngay trước khi họ tìm thấy một chiếc tẩu và một túi đựng chất bột trắng trong hộc để găng tay, được xác nhận là cocaine. Anh tỏ ra rất tức giận khi cùng Hatton bị cảnh sát còng tay. Cả hai đều bị buộc tội tàng trữ cocaine dưới 2 gram và tàng trữ cần sa dưới 4 gram, được đưa đến Trung tâm Giam giữ Quận Poinsett ở Harrisburg, Arkansas.

Allen từng được Boston Celtics chọn trong kỳ NBA Draft năm 2004 và vô địch NBA cùng đội này năm 2008. Tuy nhiên, anh được biết đến nhiều nhất trong thời gian khoác áo Memphis Grizzlies từ năm 2010 đến 2017, là một phần của bộ tứ trụ cột, nổi tiếng đánh "rắn" gồm Mike Conley, Marc Gasol, và Zach Randolph. Allen nổi tiếng với khả năng phòng ngự, ba lần được chọn vào đội hình phòng ngự tiêu biểu của NBA. Anh kết thúc sự nghiệp thi đấu tại New Orleans Pelicans vào năm 2018.

Hậu vệ Allen khi còn khoác áo CLB Memphis Grizzlies. Ảnh: NBA

Sau khi giải nghệ, Allen đã nhiều lần vướng rắc rối pháp lý. Năm 2021, anh bị bắt vì cáo buộc hành hung và phá hoại tài sản trong gia đình. Hai năm sau, anh là một trong gần hai chục cựu cầu thủ NBA bị buộc tội gian lận quỹ phúc lợi y tế của giải đấu. Allen nhận tội âm mưu gian lận chăm sóc sức khỏe và lừa đảo điện tử, bị kết án lao động công ích và ba năm quản chế có giám sát.

Vy Anh