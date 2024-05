Cựu vô địch đột tử khi đang đấu PGA Tour

Grayson Murray mất ở tuổi 30 khi đang dự Charles Schwab Challenge 2024 ở Texas, giữa lúc sự nghiệp và tinh thần khởi sắc sau nhiều năm bất ổn.

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin thành viên PGA Tour Grayson Murray đã qua đời sáng nay. Mong Grayson an nghỉ và cầu bình an cho gia đình cậu ấy", Đặc phái viên Jay Monahan thay mặt tổ chức chủ quản thông báo tin buồn ngày 25/5. Khi đó, Charles Schwab Challenges vào vòng 3. Trước đó, Murray vẫn đấu vòng 2 nhưng bỏ hai hố cuối với lý do bệnh.

Theo Monahan, sự kiện ở Texas vẫn giữ tiến độ sau khi thảo luận với gia đình Murray. "Họ muốn giải tiếp diễn, và tin rằng Grayson cũng muốn thế".

Hiện chưa rõ nguyên nhân Murray qua đời.

Murray phấn khích sau cú gạt vô địch Sony Open trên sân Waialae Country Club ở Honolulu hồi tháng 1/2024. Ảnh: AP

Charles Schwab Challenges là giải thứ 140 Grayson thi đấu trên PGA Tour, nơi anh từng hai lần vô địch - Barbasol 2017 rồi Sony Open hôm 14/1/2024 vừa qua. Golfer 30 tuổi qua đời giữa lúc sự nghiệp đang chuyển biến tích cực sau khi thoát trầm cảm dẫn đến nghiện rượu. Tháng 9/2023, Murray còn chấn chỉnh triệt để bản thân khi bỏ gậy chín ngày để theo khóa học tự vệ và quản trị nỗi sợ với Tony Blauer - HLV chuyên cộng tác với lực lượng đặc nhiệm SEAL của quân đội Mỹ.

Murray tự nhận anh là đệ tử lưu linh vào tháng 8/2021, sau nửa năm thử thách theo quyết định của tổ chức chủ quản từ vụ anh xô xát trong một quán bar ở Hawaii.

"Vì sao tôi thích say? Vì tôi là thằng nghiện rượu và lúc nào cũng ghét đời sống PGA Tour. Đấu trường này không ép tôi uống nhưng cũng chẳng bao giờ giúp gì khi tôi cần. Gia nhập đã năm năm mà mỗi lần yêu cầu hỗ trợ cũng đều không có gì ngoài lời hứa 'chúng tôi sẽ phản hồi'", Murray chia sẻ bức xúc khi tự thú trên mạng xã hội X. Không lâu sau đó, PGA Tour tạo điều kiện để Murray vào trung tâm cai nghiện rượu.

Murray quê ở Bắc Carolina, tốt nghiệp Đại học Arizona. Anh là ngôi sao từ bé đến học đường cấp bán chuyên. Golfer này đấu chuyên nghiệp từ 2015, đến 2017 lên được PGA Tour và vô địch Barbasol Championship ngay năm ra mắt. Nhưng liền đó, anh bắt đầu gây tai tiếng, qua tuyên bố sẽ mời người mẫu Playboy làm caddie riêng tại hoạt động giao lưu trước thềm major Masters. Dù vậy, điều đó không xảy ra, do Murray chưa đạt chuẩn thành tích dự giải.

Vài năm tiếp theo, hình ảnh của Murray trở nên xấu hơn qua các vụ như đuổi việc caddie ngay giữa vòng đấu, phải xin lỗi vì xúc phạm nữ sinh trung học trên mạng xã hội, ném gậy gạt rồi bẻ đôi gậy sắt bằng cú thúc gối trong vòng cuối major US Open 2022.

Bốn tháng sau vụ bẻ gậy, Murray gặp tai nạn giao thông khi di chuyển bằng xe scooter trong tình trạng tỉnh táo ở Bermuda. Sự cố khiến anh chấn thương nặng, phải khâu 50 mũi, với phân nửa trên mặt. "Tôi trải qua nhiều rắc rối, nhưng chính vụ đó khiến tôi bừng tỉnh và quyết tâm thay đổi. Hồi mới vào PGA Tour, tôi cứ nghĩ mình bất bại", Murray kể tại Sony Open 2024, hồi tháng 1.

Murray ôm cup Sony Open trên sân Waialae Country Club ở Honolulu ngày 14/1/2024. Ảnh: AP

Đó là giải đánh dấu Murray trở lại PGA Tour sau một năm rớt xuống Korn Ferry Tour hạng nhì (lần thứ ba). Và ngay sự kiện ấy, Murray lên ngôi vô địch qua đó chấm dứt gần bảy năm khát danh hiệu trên đấu trường golf hạng nhất Mỹ.

Sau khi ẵm cup Sony Open 2024, Murray còn bày tỏ lạc quan về tương lai, rằng anh đã lấy lại niềm tin, sắp cưới vợ. "Tôi sẽ không đánh đổi gì nữa. Vì giờ đây, tôi có hôn thê xinh đẹp, bố mẹ, chị gái và cháu tuyệt vời. Họ đã luôn bên cạnh tôi trong thời gian khó khăn. Đời tôi hiện tươi sáng hẳn".

Quốc Huy