Cựu viện trưởng VKSND Lục Ngạn 'suy thoái về đạo đức, lối sống'

Bắc GiangÔng Vi Đức Ninh, cựu Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn, bị khai trừ Đảng do bị bắt để điều tra việc nhận hối lộ một tỷ đồng trong một vụ án ma túy.

Ông Ninh, 47 tuổi, vừa bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang kỷ luật khai trừ khỏi Đảng. Ông Ninh bị đánh giá đã "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện". Ông còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tỉnh ủy Bắc Giang đánh giá, vi phạm của ông Ninh "rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong xã hội, làm mất uy tín của bản thân, giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi ông công tác".

Ông Vi Đức Ninh lúc chưa bị bắt. Ảnh: VKSND Lục Ngạn

Trước đó, ngày 21/10, ông Ninh bị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố, tạm giam để điều tra tội Nhận hối lộ, theo điều 354 Bộ luật Hình sự. Cùng vụ án, Hồ Anh Khoa, cựu cán bộ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và 4 người bị khởi tố về tội Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ.

Điều tra ban đầu xác định, khoảng 16h15 ngày 14/8, Công an tỉnh Bắc Giang kiểm tra hành chính quán karaoke ở thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, phát hiện 9 người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý. Hai người sau đó bị tạm giữ hình sự để điều tra.

Theo công an, qua môi giới của ông Khoa, ông Ninh đã nhận một tỷ đồng để giúp đỡ một nghi can "thoát tội". Ngày 25/8, một nghi can này được VKSND Lục Ngạn ra quyết định trả tự do với lý do chưa đủ căn cứ.

Phát hiện các dấu hiệu bất minh, Công an tỉnh Bắc Giang rút hồ sơ để điều tra, từ đây việc "chạy án" dần sáng tỏ. Ông Ninh ra đầu thú.

Phạm Dự