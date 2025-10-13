Cựu VĐV khúc côn cầu được ví như thiên thần

Từng là thủ môn triển vọng của làng khúc côn cầu Canada, Mikayla Demaiter nay nổi danh toàn cầu với hình tượng gợi cảm.

Trong bài đăng mới nhất trên Instagram, Mikayla diện áo trang phục màu trắng và tạo dáng giữa ánh sáng dịu. Cô viết kèm dòng chú thích mang tính trêu đùa: "Nhìn tôi thiên thần đến mức chính thiên đường cũng thấy khó hiểu".

Bài viết nhanh chóng nhận hàng chục nghìn lượt thích và bình luận, trong đó nhiều người ví cô như "nữ thần hoàn hảo" hay "thiên thần đẹp nhất hành tinh".

Bức ảnh mới nhất được Mikayla đăng trên Instagram.

Mikayla hiện có hơn 3,1 triệu người theo dõi trên Instagram - con số thuộc hàng hiếm trong các VĐV khúc côn cầu. Từ một thủ môn trẻ triển vọng ở Canada, cô đã trở thành cái tên được truyền thông quốc tế săn đón và được gọi bằng biệt danh quen thuộc "Ngôi sao khúc côn cầu quyến rũ nhất thế giới".

Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Mikayla từng là thủ môn của CLB Bluewater Hawks thuộc hệ thống Ontario Women’s Hockey League. Cô được đánh giá là một trong những tài năng trẻ của khúc côn cầu Canada, với phản xạ nhanh và phong cách thi đấu quyết đoán.

Tuy nhiên, khi mới 19 tuổi, cô dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng, phải nói lời chia tay sân băng. Trong bức thư chia tay đăng trên mạng xã hội, Mikayla viết: "Khúc côn cầu đã là tình yêu đầu tiên của tôi, nhưng có lúc bạn phải gác gậy để bước vào chương mới của cuộc đời".

Mikayla khi còn thi đấu cho đội Bluewater Hawks tại giải Provincial Women's Hockey League ở vị trí thủ môn.

Sau đó, Mikayla theo học tại Đại học Tây Ontario (Western University), nơi cô bắt đầu khám phá niềm đam mê mới với thời trang và nhiếp ảnh. Dần dần, Mikayla chuyển hướng sang nghề người mẫu tự do và xây dựng hình ảnh qua mạng xã hội.

Không có công ty quản lý lớn hay chiến dịch truyền thông rầm rộ, Mikayla vẫn vươn lên nhờ gu thẩm mỹ tinh tế, phong thái tự tin và khả năng tương tác tự nhiên với người hâm mộ. Cô thường chia sẻ hình ảnh khoẻ khoắn, gợi cảm nhưng không vượt quá giới hạn, kết hợp giữa thể thao và thời trang - một hình mẫu "nữ tính hiện đại" mà nhiều thương hiệu yêu thích.

Với hàng triệu lượt theo dõi, cô trở thành gương mặt quen thuộc trong các chiến dịch quảng bá đồ thể thao, làm đẹp và phong cách sống. Nhưng Mikayla cũng đối mặt với những lời chỉ trích cho rằng cô "dựa vào ngoại hình để nổi tiếng".

Thay vì đáp trả gay gắt, người đẹp chọn cách bình thản: "Tôi từng là VĐV, nên tôi hiểu giá trị của kỷ luật và nỗ lực. Mỗi người đều có quyền theo đuổi ước mơ của mình - dù là trong sân băng hay trước ống kính".

Mikayla trở thành người mẫu có tiếng ở Canada và sắp ra mắt thương hiệu thời trang riêng. Ảnh: Instagram / Mikayla Demaiter

Hiện Mikayla sống tại Toronto (Canada), vẫn giữ phong cách năng động, yêu thể thao. Ngoài việc chụp ảnh, cô dành nhiều thời gian tập gym, trượt ván và du lịch cùng bạn bè.

Trên mạng xã hội, Mikayla thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường cùng những khoảnh khắc hoài niệm về sân băng. Cô vẫn giữ liên lạc với bạn bè trong giới khúc côn cầu và từng xuất hiện trong một số sự kiện thể thao tại quê nhà.

Mikayla được cho đang lên kế hoạch ra mắt thương hiệu thời trang riêng dành cho phụ nữ yêu thể thao, với thông điệp: "Đẹp, mạnh mẽ và tự do". Cô muốn truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ rằng, dù cánh cửa này khép lại, vẫn có nhiều con đường khác để toả sáng.

Hồng Duy (theo The Sun)