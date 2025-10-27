Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam bị đuổi vì đánh nguội ở V-League

Hà NộiLê Văn Đô nhận thẻ đỏ sớm nhưng Công an Hà Nội vẫn vượt khó để thắng Công an TP HCM 1-0 tại vòng 8 V-League 2025-2026, tối 27/10.

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy đánh dấu sự trở lại của derby ngành công an sau 23 năm, kể từ mùa giải 2001-2022. CAHN chơi lấn lướt đầu trận nhưng Cao Pendant Quang Vinh, Hugo Gomes và Nguyễn Quang Hải đều dứt điểm thiếu chính xác.

Chủ nhà sau đó đột nhiên lâm vào thế khó. Phút 19, sau pha tranh chấp với Võ Hữu Việt Hoàng ở biên phải, Lê Văn Đô không giữ được bình tĩnh, giật chỏ tay phải vào mặt đối phương. Trọng tài Lê Vũ Linh lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu trước sự ngỡ ngàng của cầu thủ chủ nhà. Trước đó chỉ bốn phút, Lê Văn Đô còn gây ấn tượng với pha phá bóng kịp thời trước khi Lee Williams có cơ hội dứt điểm vào lưới trống.

Trọng tài Lê Vũ Linh (áo vàng) rút thẻ đỏ trực tiếp cho Lê Văn Đô (áo đỏ giữa) ở trận Công an Hà Nội thắng Công an TP HCM 1-0 tại vòng 8 V-League 2025-2026, trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội ngày 27/10/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Lê Văn Đô, sinh năm 2001, từng cùng U23 Việt Nam giành HC vàng SEA Games 31, HC đồng SEA Games 32. Anh cũng từng được triệu tập lên ĐTQG dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Đô gia nhập CAHN từ PVF-CAND ở mùa 2023, rồi vô địch V-League cùng năm. Dưới thời HLV Mano Polking, Văn Đô thường được xếp đá tiền vệ hoặc hậu vệ cánh phải, và đang chiếm suất đá chính khi Vũ Văn Thanh chấn thương.

Ba phút sau khi mất người, CAHN tiếp tục trải qua lo lắng khi Phan Văn Đức xoạc bóng quyết liệt bằng hai chân. Tuy nhiên, trọng tài chính chỉ rút thẻ vàng, và giữ nguyên quyết định sau khi tham khảo VAR.

Dù chơi hơn người, CA TP HCM không kiểm soát tốt thế trận, còn hàng thủ mắc sai lầm ở phút 35. Alan Sebastiao càn lướt qua Khổng Minh Gia Bảo vào vòng cấm, rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Patrik Lê Giang. Anh đủ thời gian căn chỉnh để vô-lê chân trái quyết đoán vào lưới trống mở tỷ số. Ở ngoài sân, HLV Polking đấm tay ăn mừng cuồng nhiệt bàn thắng đến đúng vào thời điểm khó khăn.

Alan Sebastiao (áo đỏ) mừng bàn thắng ở phút 35 giúp Công an Hà Nội thắng Công an TP HCM 1-0. Ảnh: Hoàng Huynh

Đến phút 51, tỷ số thậm chí suýt nhân đôi. Từ biên trái, Quang Hải chọc khe cho Lê Phạm Thành Long căng ngang ở đáy biên, nhưng Alan lại đệm ra ngoài ở cự ly gần. Đội chủ nhà sau đó còn có thêm vài pha phản công, nhưng thiếu đi khả năng săn bàn như của Alan hay Leo Artur.

Trong khi đó, dù đá hơn người, CA TP HCM vẫn bế tắc. Mãi đến phút 75, họ mới có pha phối hợp sáng nước nhưng cú đặt lòng chân trái của Tẩy Văn Toàn bị Adou Minh ngăn cản trong vòng cấm. Đến phút bù thứ nhất, Nguyễn Tiến Linh băng vào vòng cấm đánh đầu thoải mái nhưng chệch cột trái.

Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết trận trong niềm hân hoan của thầy trò HLV Polking. Họ lấy lại vị trí thứ hai từ Thể Công với 17 điểm, còn kém Ninh Bình ba điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận. CA TP HCM đứng thứ năm với 14 điểm.

Đội hình xuất phát

Công an Hà Nội: Vũ Thành Vinh, Hugo Gomes, Cao Pendant Quang Vinh, Trần Đình Trọng, Lê Văn Đô, Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long, Quang Hải, Phan Văn Đức, Stefan Mauk, Alan Sebastiao

Công an TP HCM: Patrik Le Giang, Khổng Minh Gia Bảo, Lê Quang Hùng, Võ Hữu Việt Hoàng, Phạm Văn Luân, Nguyễn Thái Quốc Cường, Trần Hoàng Phúc, Đức Phú, Lee Williams, Peter Makrillos, Tiến Linh.

