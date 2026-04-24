Cựu tuyển thủ Italy mưu sinh với nghề tài xế Uber

Max Tonetto, cựu cầu thủ từng thi đấu hơn 300 trận tại Serie A và khoác áo AS Roma, hiện làm tài xế Uber trong hành trình khởi nghiệp sau khi giải nghệ.

Hồ sơ của Tonetto, hiện 51 tuổi, lan truyền trên mạng xã hội Italy cho thấy ông đã thực hiện gần 200 chuyến đi trong 4 tháng, đạt mức đánh giá trung bình 4,94/5 sao.

Chia sẻ với truyền thông Italy, Tonetto cho biết ông đang chuẩn bị thành lập công ty dịch vụ tài xế riêng và coi công việc hiện tại là bước đệm cần thiết.

"Tôi tính lập một công ty cung cấp dịch vụ lái xe riêng. Để xin giấy phép, tôi cần có kinh nghiệm nhất định. Tôi cũng muốn hiểu cách vận hành của ngành này từ bên trong trước khi bắt đầu. Vì vậy, tôi tham gia Uber, đi làm mỗi ngày, tích lũy kinh nghiệm và từng bước xây dựng sự nghiệp mới", ông nói.

Khi còn thi đấu, Tonetto nổi bật với khả năng thi đấu đa năng bên hành lang trái và nền tảng thể lực bền bỉ. Tonetto từng thi đấu hơn 300 trận tại Serie A và khoác áo nhiều CLB Italy như Reggiana, Empoli, Bologna, Lecce, Sampdoria và AS Roma.

Tonetto đạt đỉnh cao sự nghiệp tại Roma, khi cùng CLB đoạt hai Cup Italy liên tiếp vào các năm 2007, 2008. Ngay trong mùa giải đầu tiên, dù đã bước qua tuổi 30, ông gây ấn tượng mạnh ở vị trí hậu vệ trái, giữ phong độ ổn định và khả năng đóng góp vào lối chơi chung. Sau khi hợp đồng với Roma kết thúc năm 2010, Tonetto giải nghệ.

Ở cấp độ đội tuyển, Tonetto chỉ một lần khoác áo Italy trong trận gặp Quần Đảo Faroes tại vòng loại Euro 2008.

Thông tin về công việc mới của Tonetto nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trên mạng xã hội X, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và thích thú, gọi đây là "một câu chuyện thú vị", trong khi một số khác gợi nhớ về ông trong các tựa game bóng đá cũ hoặc bày tỏ mong muốn có thể gặp cựu cầu thủ này khi đến Rome.

Trường hợp của Tonetto không phải cá biệt. Trong bóng đá thế giới, một số cầu thủ chuyên nghiệp cũng từng chuyển sang công việc lái xe công nghệ hoặc các dịch vụ tương tự sau khi giải nghệ hoặc gặp khó khăn tài chính.

Cựu tiền vệ Bồ Đào Nha Daniel Kenedy, từng khoác áo PSG và Benfica, làm tài xế Uber để duy trì cuộc sống ổn định sau khi giải nghệ. Ông thừa nhận gặp vấn đề nghiêm trọng với cờ bạc, dẫn đến khủng hoảng tài chính.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Hakan Sukur - huyền thoại của Galatasaray và đội tuyển quốc gia, người giữ kỷ lục ghi bàn nhanh nhất lịch sử World Cup - được cho là đã phải rời quê hương và làm nhiều công việc khác nhau tại Mỹ, trong đó có lái Uber và bán sách, sau khi tài sản tại Thổ Nhĩ Kỳ bị phong tỏa.

Cựu cầu thủ Argentina Jose Luis Gómez, người từng thi đấu cho Racing và Lanus và có thời gian lên tuyển Argentina năm 2017, cũng từng làm tài xế Uber sau khi sự nghiệp sa sút vì chấn thương.

Ngôi sao của Chelsea, Mykhailo Mudryk từng được đồn đoán lái Uber trong thời gian bị đình chỉ vì doping vào cuối năm 2025. Nhưng đây là tin giả, nhiều khả năng xuất phát từ nhầm lẫn hoặc nội dung tạo bởi AI.

