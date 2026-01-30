Cựu trưởng phòng ngân hàng dùng hồ sơ giả chiếm đoạt hơn 96 tỷ đồng

Quảng NinhLợi dụng chức vụ, Trần Văn Tài lập hàng chục hồ sơ vay vốn khống, dùng sổ đỏ và sổ tiết kiệm giả để chiếm đoạt hơn 96,4 tỷ đồng của tổ chức tín dụng.

Ngày 30/1, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Trần Văn Tài (34 tuổi, ở phường Mạo Khê, cựu Trưởng phòng giao dịch của Ngân hàng ABBank) án tù chung thân về tội Tham ô tài sản và 4 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Liên quan vụ án, bị cáo Phạm Ngọc Hưng (37 tuổi, ở phường Mạo Khê) bị phạt 200 triệu đồng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2022 đến tháng 9/2024, với vai trò Trưởng phòng giao dịch, Tài đã lợi dụng kẽ hở trong quy trình xét duyệt tín dụng để lập khống hàng chục bộ hồ sơ vay vốn. Để làm tài sản đảm bảo, bị cáo này thuê hoặc tự làm giả 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 5 thẻ tiết kiệm, làm giả con dấu, chữ ký của nhiều cơ quan nhà nước và tổ chức công chứng.

Với quyền hạn của mình, bị cáo tự xác nhận, tự phê duyệt hồ sơ và ra lệnh giải ngân trái quy định.

Trần Văn Tài (áo xanh) tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Xuân Hoa

Cơ quan chuyên môn kết luận, toàn bộ con dấu, chữ ký và các giấy tờ nhà đất trong hồ sơ đều là giả mạo. Bằng thủ đoạn này, Tài đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 96,4 tỷ đồng, trong đó hơn 58,5 tỷ đồng từ các sổ đỏ giả và gần 38 tỷ đồng từ các sổ tiết kiệm khống. Toàn bộ số tiền sau khi giải ngân được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Tài để sử dụng vào mục đích riêng.

Ngày 7/10/2025, sau khi hành vi bị bại lộ, Tài đã đến cơ quan công an đầu thú.

Trong quá trình điều tra vụ án, cảnh sát phát hiện trong năm 2024, do cần tiền cá nhân, Tài đã vay của Phạm Ngọc Hưng 4,5 tỷ đồng. Hưng áp mức lãi suất lên tới 123%/năm, qua đó thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng.

HDXX nhận định hành vi của bị cáo Tài là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tài sản của tổ chức tín dụng và hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, nên cần có bản án nghiêm khắc để răn đe.

Lê Tân