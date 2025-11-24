Cựu trưởng phòng ngân hàng 'chế hồ sơ', chiếm đoạt tiền của khách

Quảng NinhTrần Thị Thùy Linh bị cáo buộc tự ý thêm tài khoản bên thứ ba vào mục nhận giải ngân để chiếm đoạt 950 triệu đồng của khách vay.

Trần Thị Thùy Linh (38 tuổi, Trưởng phòng giao dịch ngân hàng HDBank Uông Bí) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 4/2025, Linh được một khách hàng liên hệ làm thủ tục vay vốn có thế chấp. Lúc này, Linh đang nợ tiền của nhiều người và nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Linh lập hồ sơ vay, yêu cầu khách hàng ký các giấy tờ theo quy trình nhưng tự ý bổ sung số tài khoản của bên thứ ba vào mục nhận giải ngân để chiếm đoạt 950 triệu đồng, sử dụng cá nhân.

Cơ quan điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra đề nghị những người là bị hại của Trần Thị Thùy Linh liên hệ với số điện thoại 091.888.1216 để được hướng dẫn.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân khi làm thủ tục vay vốn tại các tổ chức tín dụng cần kiểm tra kỹ nội dung, chứng từ và tài khoản nhận giải ngân để tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Lê Tân