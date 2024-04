Cựu trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế tại Đồng Nai bị bắt

Ông Phan Văn Thắng, cựu trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ, Viện kiểm sát Đồng Nai, bị bắt với cáo buộc đưa hối lộ.

Lệnh tạm giam được Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao thực thi ngày 12/4. Đây là động thái mới khi nhà chức trách điều tra mở rộng các hành vi liên quan việc chạy án của một số cá nhân trong vụ án sai phạm trường Đại học Đồng Nai.

Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tạm giam ông Trần Quốc Trung, Phó trưởng phòng tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Đồng Nai (là giám định viên trong vụ án Trường ĐH Đồng Nai) về hành vi Nhận hối lộ.

Ông Thắng là anh ruột của bị can Phan Văn Thanh, nguyên Trưởng phòng tài chính kế toán Trường ĐH Đồng Nai. Ông Thanh bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tạm giam về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, tháng 6/2023.

Ông Thắng bị cáo buộc đã tiếp cận nhiều người tham gia thẩm định giá trong vụ án này để "chạy án". Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Thắng đã có hành vi đưa hối lộ tác động một số giám định viên. Số tiền và hành vi phạm tội chưa được ngành chức năng công bố.

Vụ án sai phạm tại ĐH Đồng Nai được điều tra sau khi xảy ra 13 sai phạm trong việc thu chi tài chính, quản lý sử dụng quỹ, thực hiện nghĩa vụ ngân sách, theo kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Nai.

Trong giai đoạn 2018-2019, trường đã dự toán số lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh dẫn đến được cấp dư ngân sách gần 30 tỷ đồng. Số tiền này đã bị chi hết vào các hoạt động của nhà trường. Trong việc hạch toán, trường cũng để sổ sách doanh thu hơn 37 tỷ đồng, làm giảm số tiền thuế phải nộp gần 700 triệu đồng. Các sai phạm khác được Thanh tra chỉ ra là: quản lý phôi bằng không đúng quy trình, nộp tiền mặt vào Kho bạc Nhà nước không đúng quy định; chứng từ thu, chi chưa đầy đủ; sử dụng nguồn phí, lệ phí để trả tiền công, tiền bồi dưỡng cho cán bộ không đúng quy định. Ngoài ra, lãnh đạo Đại học Đồng Nai đã lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng hàng trăm triệu đồng; không xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa hằng năm; một số hồ sơ mua sắm có tính chất giống nhau, vượt số lượng; một số hợp đồng sửa chữa không theo trình tự, không vào sổ công văn, quyết định không có sự thống nhất...

